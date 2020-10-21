В Бурятии браконьеры заплатили 100 тысяч за убитую косулю

Мужчины пошли на охоту без разрешения
Судебные приставы Бурятии взыскали с трех жителей Заиграевского района ущерб, причиненный в результате браконьерской охоты.
Как сообщили в УФССП Бурятии, не имея соответствующего разрешения, мужчины отправились на охоту и убили сибирскую косулю.
По иску Бурприроднадзора суд постановил взыскать с браконьеров ущерб в размере 100 тысяч рублей в солидарном порядке.
В службе судебных приставов возбудили исполнительное производство, в рамках которого пристав обратил взыскание на деньги, находящиеся на расчетных счетах должников в банках. На сегодняшний день вся сумма ущерба взыскана в полном объеме.
Фото: pixabay.com
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