В Бурятии браконьеры заплатили 100 тысяч за убитую косулю

Мужчины пошли на охоту без разрешения





Судебные приставы Бурятии взыскали с трех жителей Заиграевского района ущерб, причиненный в результате браконьерской охоты.

Как сообщили в УФССП Бурятии, не имея соответствующего разрешения, мужчины отправились на охоту и убили сибирскую косулю.По иску Бурприроднадзора суд постановил взыскать с браконьеров ущерб в размере 100 тысяч рублей в солидарном порядке.В службе судебных приставов возбудили исполнительное производство, в рамках которого пристав обратил взыскание на деньги, находящиеся на расчетных счетах должников в банках. На сегодняшний день вся сумма ущерба взыскана в полном объеме.Фото: pixabay.com