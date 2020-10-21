В Бурятии направили еще 30,7 млн рублей на борьбу с COVID-19

Решается вопрос производства кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких на предприятиях республики



В Бурятии оперативный штаб согласовал выделение 15 миллионов рублей на приобретение 100 концентраторов кислорода для оснащения стационаров, принимающих больных с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил зампреду по развитию инфраструктуры Евгению Луковникову проработать вопрос организации производства медицинского кислорода с компаниями Бурятии. По словам Евгения Луковникова, такая возможность существует.



«Улан-Удэстальмост» имеет все возможности производить кислород для аппаратов искусственной вентиляции легких. Дело осталось за малым: организовать лабораторию, в которой будут проводиться исследования кислорода на соответствие всем нормам, и получить специальный, медицинский сертификат. Если мы сможем решить эти проблемы, Бурятия больше не будет закупать медицинский кислород в Красноярске, а производить собственный», - сказал зампред правительства.



Также 1,5 миллиона рублей выделено на приобретение газификатора холодного криогенного Детской республиканской клинической больницы и 1,96 миллиона рублей - для приобретения восьми газификаторов холодной криогенной установки для Больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова. И дополнительно профинансированы работы по перепрофилированию Республиканского реабилитационного центра «Светлый» для приема пациентов с коронавирусом.



Разработаны меры по обеспечению лекарственными препаратами амбулаторных пациентов. Из республиканского бюджета выделено 7,99 миллиона рублей на обеспечение бесплатными медикаментами больных с легкой формой пневмонии, вызванной вирусом COVID-19, для лечения в амбулаторных условиях. Согласно рекомендациям минздрава России, больные с легчим течением заболевания будут наблюдаться на дому.



Напомним, Бурятия также реализует дополнительные региональные меры социальной поддержки для нуждающихся. Из средств республиканского бюджета обеспечиваются бесплатными лекарствами для лечения на дому легких форм COVID-19 малоимущие многодетные семьи и пенсионеры. Финансовые средства выделяются по текущей потребности.



Фото: egov-buryatia.ru



