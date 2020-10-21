В Улан-Удэ завершен ремонт дороги на Трубачеева

Высоту многочисленных колодцев на этой улице отрегулировали





В Улан-Удэ завершен ремонт автомобильной дороги по улице Трубачеева протяжённостью 2 км. Участок обновили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорога на улице Трубачеева является магистральной, по ней проходит очень интенсивное транспортное движение.- По дороге по улице Трубачеева проезжает более 5000 машин в сутки. Для горожан она значима тем, что по ней проходит множество маршрутных такси. Соответственно, приведение дороги в нормативное состояние было очень важно для нас, - сообщил заместитель МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Павел Малых.Подрядная организация ООО «СКМ Строй» полностью заменила дорожные бортовые камни и заасфальтировала проезжую часть в два слоя. Дорожники проложили новый тротуар с двух сторон, нанесли дорожную разметку и установили знаки дорожного движения. Кроме того, специалисты отрегулировали высоту колодцев.Напомним, в строительный сезон 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в ремонтную компанию попали 29 участков дорог Улан-Удэ.Фото: мэрия Улан-Удэ