Китайский мальчик ростом 2,21 метра претендует на рекорд Гиннеса

В номинации «самый высокий подросток мужского пола» предыдущим рекордсменам уже более 18 лет



Четырнадцатилетний китайский школьник ростом 2,21 метра претендует на мировой рекорд Гиннеса в номинации «самый высокий подросток мужского пола», сообщает



Претендент по имени Жэнь Кэюй учится в одной из средних школ в городе Лэшань провинции Сычуань на юго-западе Китая. Представитель Книги рекордов Гиннеса прибыл в Лэшань для регистрации рекорда 18 октября, в день 14-летия юноши.



В соответствии с правилами Книги рекордов Гиннеса, возраст претендующих на рекорд «самый высокий подросток мужского пола» ограничен в пределах от 13 до 18 лет. Всем предыдущим рекордсменам в данной категории на данный момент уже больше 18 лет.



Регистрация рекорда была проведена 18 октября в Народной больнице города Лэшань. Представитель Книги рекордов Гиннеса в присутствии врачей больницы измерил рост мальчика трижды за день, а именно в 8:00, 14:00 и 20:00, и зафиксировал полученные данные: 221 см, 221,1 см и 221 см соответственно.



Такие результаты измерения могут сделать Жэнь Кэюя новым рекордсменом. Ожидается, что окончательные итоги будут опубликованы в ноябре текущего года после рассмотрения данных спецкомиссией в штаб-квартире Книги рекордов Гиннеса в Лондоне.



До этого самым высоким подростком мужского пола был назван американец Кевин Брэдфорд (Kevin Bradford), родившийся 27 октября 1998 года. Его рост, измеренный 30 апреля 2015 года, составил 215,9 см. Самой высокой девушкой-подростком была Румейса Гельги (Rumeysa Gelgi), родившаяся 1 января 1997 года в Турции. Ее рост в день измерения 19 марта 2014 года составил 213,6 см.



Фото: pixabay.com Четырнадцатилетний китайский школьник ростом 2,21 метра претендует на мировой рекорд Гиннеса в номинации «самый высокий подросток мужского пола», сообщает Синьхуа Претендент по имени Жэнь Кэюй учится в одной из средних школ в городе Лэшань провинции Сычуань на юго-западе Китая. Представитель Книги рекордов Гиннеса прибыл в Лэшань для регистрации рекорда 18 октября, в день 14-летия юноши.В соответствии с правилами Книги рекордов Гиннеса, возраст претендующих на рекорд «самый высокий подросток мужского пола» ограничен в пределах от 13 до 18 лет. Всем предыдущим рекордсменам в данной категории на данный момент уже больше 18 лет.Регистрация рекорда была проведена 18 октября в Народной больнице города Лэшань. Представитель Книги рекордов Гиннеса в присутствии врачей больницы измерил рост мальчика трижды за день, а именно в 8:00, 14:00 и 20:00, и зафиксировал полученные данные: 221 см, 221,1 см и 221 см соответственно.Такие результаты измерения могут сделать Жэнь Кэюя новым рекордсменом. Ожидается, что окончательные итоги будут опубликованы в ноябре текущего года после рассмотрения данных спецкомиссией в штаб-квартире Книги рекордов Гиннеса в Лондоне.До этого самым высоким подростком мужского пола был назван американец Кевин Брэдфорд (Kevin Bradford), родившийся 27 октября 1998 года. Его рост, измеренный 30 апреля 2015 года, составил 215,9 см. Самой высокой девушкой-подростком была Румейса Гельги (Rumeysa Gelgi), родившаяся 1 января 1997 года в Турции. Ее рост в день измерения 19 марта 2014 года составил 213,6 см.Фото: pixabay.com