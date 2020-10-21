В мэрии Улан-Удэ рассказали, куда поедут новые автобусы

Они будут задействованы на 17-ти маршрутах



Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, вчера первые 10 из 42 новых автобусов уже вышли на маршрут. Все автобусы выйдут на линию до 3 ноября.

В мэрии также сообщили маршруты, по которым поедут новые автобусы.



Маршруты Левобережного направления:



- № 2 «мкр. Заречный – Мясокомбинат»

- № 4А «Поселье – площадь Советов» (новый)

- № 9 «мкр. Сокол – мкр. Заречный» (новый)

- № 10 «Аэропорт – Железнодорожный вокзал» (новый)

- № 11 «Сад "Ранет" - остров Комсомольский»

- № 46А «мкр. Исток – площадь Советов» (новый)

- № 31 «Сад 20 лет Победы - Пл. Славы»

- № 31К «Сад 20 лет Победы - Акбэс»



Маршруты Загорского направления:



- № 3А «мкр. Загорск – ул. Магистральная – площадь Банзарова» (новый)

- № 12 «мкр. Восточный - Площадка»

- № 21А «мкр. Восточный – Призывной пункт» (новый)



Маршруты направления 100-х кварталов:



- № 1 «115 квартал – Железнодорожный вокзал» (новый)

- № 70А «115 квартал - ВСГТУ - Богатырский мост - 47 квартал - 115 квартал» (новый)

- № 71А «115 квартал - 47 квартал - Богатырский мост - ВСГТУ - 115 квартал» (новый)



Маршруты направления мкр. Дивизионный, Комушка, Светлый:



- № 17 «3-й участок ст. Дивизионная - мкр. Новая Комушка»

- № 27 «1-й участок ст. Дивизионная - мкр. Светлый»



Маршруты направления мкр. Забайкальский:



- № 24 «Птицефабрика - Мелькомбинат - мкр. Забайкальский» (новый)



Фото: мэрия Улан-Удэ В мэрии также сообщили маршруты, по которым поедут новые автобусы.Маршруты Левобережного направления:- № 2 «мкр. Заречный – Мясокомбинат»- № 4А «Поселье – площадь Советов» (новый)- № 9 «мкр. Сокол – мкр. Заречный» (новый)- № 10 «Аэропорт – Железнодорожный вокзал» (новый)- № 11 «Сад "Ранет" - остров Комсомольский»- № 46А «мкр. Исток – площадь Советов» (новый)- № 31 «Сад 20 лет Победы - Пл. Славы»- № 31К «Сад 20 лет Победы - Акбэс»Маршруты Загорского направления:- № 3А «мкр. Загорск – ул. Магистральная – площадь Банзарова» (новый)- № 12 «мкр. Восточный - Площадка»- № 21А «мкр. Восточный – Призывной пункт» (новый)Маршруты направления 100-х кварталов:- № 1 «115 квартал – Железнодорожный вокзал» (новый)- № 70А «115 квартал - ВСГТУ - Богатырский мост - 47 квартал - 115 квартал» (новый)- № 71А «115 квартал - 47 квартал - Богатырский мост - ВСГТУ - 115 квартал» (новый)Маршруты направления мкр. Дивизионный, Комушка, Светлый:- № 17 «3-й участок ст. Дивизионная - мкр. Новая Комушка»- № 27 «1-й участок ст. Дивизионная - мкр. Светлый»Маршруты направления мкр. Забайкальский:- № 24 «Птицефабрика - Мелькомбинат - мкр. Забайкальский» (новый)Фото: мэрия Улан-Удэ