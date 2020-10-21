В мэрии Улан-Удэ рассказали, куда поедут новые автобусы

Они будут задействованы на 17-ти маршрутах
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, вчера первые 10 из 42 новых автобусов уже вышли на маршрут. Все автобусы выйдут на линию до 3 ноября.
В мэрии также сообщили маршруты, по которым поедут новые автобусы.
Маршруты Левобережного направления:
- № 2 «мкр. Заречный – Мясокомбинат»
- № 4А «Поселье – площадь Советов» (новый)
- № 9 «мкр. Сокол – мкр. Заречный» (новый)
- № 10 «Аэропорт – Железнодорожный вокзал» (новый)
- № 11 «Сад "Ранет" - остров Комсомольский»
- № 46А «мкр. Исток – площадь Советов» (новый)
- № 31 «Сад 20 лет Победы - Пл. Славы»
- № 31К «Сад 20 лет Победы - Акбэс»
Маршруты Загорского направления:
- № 3А «мкр. Загорск – ул. Магистральная – площадь Банзарова» (новый)
- № 12 «мкр. Восточный - Площадка»
- № 21А «мкр. Восточный – Призывной пункт» (новый)
Маршруты направления 100-х кварталов:
- № 1 «115 квартал – Железнодорожный вокзал» (новый)
- № 70А «115 квартал - ВСГТУ - Богатырский мост - 47 квартал - 115 квартал» (новый)
- № 71А «115 квартал - 47 квартал - Богатырский мост - ВСГТУ - 115 квартал» (новый)
Маршруты направления мкр. Дивизионный, Комушка, Светлый:
- № 17 «3-й участок ст. Дивизионная - мкр. Новая Комушка»
- № 27 «1-й участок ст. Дивизионная - мкр. Светлый»
Маршруты направления мкр. Забайкальский:
- № 24 «Птицефабрика - Мелькомбинат - мкр. Забайкальский» (новый)
Фото: мэрия Улан-Удэ
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