В Бурятии произошла крупная вспышка COVID-19 в психоневрологическом интернате

В учреждении минсоцзащиты проводится комплекс эпидмероприятий, ситуация на контроле



В Бурятии в Бабушкинском психоневрологическом интернате доме-интернате выявлены положительные результаты на коронавирус у 143 человек, 43 из них госпитализированы в Кабанскую центральную районную больницу, сообщили в минсоцзащиты республики.



По факту выявленных положительных случаев коронавирусной инфекции министерство социальной защиты населения Бурятии и учреждение проводят весь комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Люди с температурой изолированы. Организовано необходимое лечение и взаимодействие с Роспотребнадзором. Для оказания квалифицированной медицинской помощи в учреждение направлены кадры из числа персонала Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн.



Ситуация находится на контроле. За состоянием проживающих осуществляется постоянный мониторинг. В учреждении работает персонал, прошедший тестирование на отсутствие коронавирусной инфекции.



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