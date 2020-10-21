21.10.2020
В Бурятии произошла крупная вспышка COVID-19 в психоневрологическом интернате

В Бурятии произошла крупная вспышка COVID-19 в психоневрологическом интернате

В учреждении минсоцзащиты проводится комплекс эпидмероприятий, ситуация на контроле

В Бурятии в Бабушкинском психоневрологическом интернате доме-интернате выявлены положительные результаты на коронавирус у 143 человек,  43 из них госпитализированы в Кабанскую центральную районную больницу, сообщили в минсоцзащиты республики.

По факту выявленных положительных случаев коронавирусной инфекции министерство социальной защиты населения Бурятии и учреждение проводят весь комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Люди с температурой изолированы. Организовано необходимое лечение и взаимодействие с Роспотребнадзором. Для оказания квалифицированной медицинской помощи в учреждение направлены кадры из числа персонала Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн.

Ситуация находится на контроле. За состоянием проживающих осуществляется постоянный мониторинг. В учреждении работает персонал, прошедший тестирование на отсутствие коронавирусной инфекции.

Фото: pixabay.com
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