Парламент Бурятии поставит под запрет снюсы и жвачки с табаком

Вопрос об изменениях в республиканское законодательство включен повестку ноябрьской сессии





Депутаты Народного Хурала выступают за полный запрет продажи подросткам табака и никотиносодержащей продукции. В повестку ноябрьской сессии для этого включен вопрос о внесении изменений в республиканское законодательство, сообщили в пресс-службе Народного Хурала.



Изменения касаются приведения в соответствие ряда положений регионального закона «О некоторых мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей» с принятым 31 июля нынешнего года федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции».



Федеральным законом в целях предупреждения возникновения никотиновой зависимости у подростков и некурящих граждан, а также исходя из необходимости свести к минимуму потенциальные риски для здоровья пользователей табачных изделий и охраны здоровья лиц, которые не являются их пользователями, вводятся ограничения торговли, в том числе запрет продажи несовершеннолетним и запрет вовлечения детей в процесс потребления табачных изделий и никотиносодержащей продукции.



«В пункте 4 статьи 3 республиканского закона слова «потребления алкогольной и табачной продукции» заменить словами «потребления алкогольной продукции, табачных изделий или никотиносодержащей продукции», в пункте 3 статьи 6 после слов «наркотических и психотропных веществ» дополнить словами «табачных изделий или никотиносодержащей продукции», а пункт 4 признать утратившим силу», - пояснил председатель Комитета по социальной политике Народного Хурала Игорь Марковец.



По его словам, среди детей и подростков активно распространяется никотиносодержащая продукция: жвачки, конфеты, порошки и так далее. Популярность растет благодаря привлекательной упаковке и удобству использования. Употребление такой продукции почти незаметно для окружающих, а продается она в непосредственной близости от общеобразовательных учреждений.



В федеральном законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» имелся формальный пробел. Законом запрещалась только оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом). Существующий пробел в статье 19 этого федерального закона стал основанием для появления в продаже жевательных и сосательных никотиносодержащих смесей без содержания табака. Запрет на розничную продажу никотинсодержащей бестабачной продукции действующим законодательством не был установлен.



В январе этого года профильный комитет Народного Хурала провел расширенное рабочее совещание по обсуждению проекта закона Бурятии «Об ограничениях в сфере розничной продажи бестабачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака, на территории Республики Бурятия».



По его итогам депутаты Игорь Марковец, Сергей Дорош, Тумэн Дондоков, Игорь Бобков внесли проект постановления о законодательной инициативе Народного Хурала Бурятии по внесению в Госдуму проекта федерального закона «О внесении изменения в часть 8 статьи 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». А 3 марта 2020 года этот проект постановления был направлен в Комиссию Совета законодателей при Федеральном Собрании по вопросам социальной политики.



По мнению парламентариев, введение этих норм закона позволит уберечь несовершеннолетних от употребления никотиносодержащей продукции.



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