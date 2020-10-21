21.10.2020
В Улан-Удэ найден пропавший подросток

В Улан-Удэ найден пропавший подросток

С ним все в порядке, две недели он провел у друга

 В Улан-Удэ найден потерявшийся 14-летний подросток. Мальчик самостоятельно вернулся домой. Как пояснил он сам, все это время он находился дома у друга, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

С ребенком все в порядке. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции.

Как сообщал «Номер один», мальчик еще 8 октября ушел из дома в переулке Ростовском. Заявление о пропаже подростка поступило в полицию от матери 15 октября.

Фото: «Номер один»


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