В Бурятии на выплаты соцработникам, работающим в изоляции, направлен еще 41 млн рублей

В учреждениях минсоцзащиты республики в режиме тотальной изоляции продолжают трудиться около 400 человек



Выплаты работникам социальных учреждений за особые условия труда продлены до 15 ноября. На них Бурятия дополнительно получила 41,3 миллиона рублей. Сегодня в учреждениях минсоцзащиты в режиме тотальной изоляции продолжают трудиться около 400 человек, сообщили в пресс-службе правительства республики.



На поддержку работников социальных организаций всех регионов России, которую поручил ввести президент России Владимир Путин, из федерального бюджета выделено 17,8 миллиарда рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые трудились во время пандемии в сменном режиме, предполагающем проживание в организации на протяжении смены.



С начала ограничительных мероприятий по стране уже произведено более 443 тысячи выплат на общую сумму 12,6 миллиарда рублей. Так, врачам произведено около 5 тысяч выплат; работникам среднего медицинского персонала - 77 тысяч выплат; социальным и педагогическим работникам – 73 тысяч выплат; работникам младшего медперсонала – 155 тысяч выплат; техническим работникам – 131 тысяча выплат.



Напомним, срок выплат истекал 30 сентября. После октября выплаты также продлятся, но будут осуществляться за фактические отработанное время. Выплаты будут проводиться до 1 января 2021 года.



Минсоцзащиты Бурятии напоминает, соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тысяч рублей за смену, если во время смены эти сотрудники помогали гражданам, заразившимся коронавирусной инфекции, то доплата будет увеличена до 35 тысяч рублей. Младший медперсонал получает по 15 тысяч рублей за смену и 20 тысяч рублей, соответственно, а технический персонал – по 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей, соответственно.



Фото: egov-buryatia.ru



