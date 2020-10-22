Прокуратура заставила мэрию Улан-Удэ дать жилье инвалиду

Мужчина страдает тяжелой формой хронического заболевания





Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жителя Улан-Удэ о нарушении его жилищных прав.

«Установлено, что гражданин, являющийся инвалидом 3 группы, проживает в жилом помещении на основании договора аренды, состоит на учете в администрации как нуждающийся в предоставлении жилого помещения. Мужчина страдает тяжелой формой хронического заболевания, включенного в перечень заболеваний, при которых совместное проживание граждан в одной квартире невозможно. В соответствии с действующим законодательством гражданин имеет право на внеочередное обеспечение жильём», рассказали в надзорном ведомстве.Для защиты интересов инвалида прокурор обратился с иском к администрации Улан-Удэ. Он потребовал от мэрии предоставить мужчине жилье вне очереди по договору социального найма.Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск.Фото: «Номер один»