Улан-удэнка взыскала с «управляшки» 30 тысяч рублей за сломанную руку

Женщина поскользнулась на обледенелых ступеньках





Советский суд Улан-Удэ удовлетворил иск горожанки о взыскании 30 тысяч рублей с управляющей компании ООО «Жилищный участок-1» в счет возмещения компенсации морального вреда и расходов на приобретение лекарств.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в марте 2020 года улан-удэнка упала с обледенелых ступенек крыльца дома по ул. Коммунистическая, 45, обслуживаемого ООО «Жилищный участок-1». Женщина получила закрытый перелом руки и многочисленные ушибы. Суд пришел к выводу, что причиной травмы стало ненадлежащее исполнение своих обязанностей со стороны «управляшки».На суде женщину поддержала прокуратура, давшая заключение о необходимости удовлетворении иска.Фото: «Номер один»