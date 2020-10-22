Минсоцзащиты Бурятии не хотело давать жилье сироте

Защитить свои права девушке помог прокурор





В прокуратуру Бурятии обратилась сирота с заявлением о нарушении ее прав. Девушка была включена в список имеющих право на получение жилого помещения, однако жилья так и не получила.

Прокурор подал иск к Минсоцзащиты Бурятии с требованием обеспечить сироту благоустроенным жильем по месту ее жительства – в Улан-Удэ. Железнодорожный суд иск удовлетворил полностью.Не согласившись с этим решением, Минсоцзащиты обжаловало его в Верховный суд Бурятии. Однако там жалобу министерства оставили без удовлетворения, а решение районного суда – без изменения.«Прокуратура держит на контроле исполнение судебного решения», подчеркнули в надзорном ведомстве.Фото: pixabay.com