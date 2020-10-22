В Бурятии ежесуточное число случаев заражения COVID-19 шагнуло за 200

За сутки умерли пятеро больных в возрасте 65, 90, 86, 79, 70 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 9610. Это на 207 случаев больше, чем было в среду. Из 207 случаев заболевания 82 зарегистрированы в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 6133 (64% от общего числа инфицированных), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 115 человек. За сутки умерли пятеро больных в возрасте 65, 90, 86, 79, 70 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции и с сопутствующими заболеваниями.



Из 207 новых случаев коронавируса: 105 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 4720 человек.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1778 пациентов. Из них 18 детей, состояние детей удовлетворительное. Амбулаторное лечение проходят 753 пациента с COVID-19 легким течением заболевания.



В настоящее время в республике для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2187 коек, занято – 1894, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1778, свободна 293 койка. Занятость коечного фонда составляет 86,6%.



В обсерваторе находится 33 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4233 человек, с нарастающим итогом – от 437 394 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



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