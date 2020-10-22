22.10.2020
В крупном ДТП в КНР погибли семь человек

В крупном ДТП в КНР погибли семь человек

Грузовик сзади протаранил три автомобиля, ведется расследование

Жертвами ДТП, произошедшего накануне в провинции Хэбэй (Северный Китай), стали семь человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Трагедия произошла около 04:00 на автомагистрали в окрестностях города Баодин. Грузовик протаранил три автомобиля сзади. Четыре пассажира минивэна погибли на месте, а еще трое пассажиров этого же автомобиля скончались в больнице после того, как попытки их спасти окончились безрезультатно.

Дальнейшее расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Фото: pixabay.com
ДТП жертвы КНР
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