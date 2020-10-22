В России началась декриминализация лесозаготовок

Вице-премьер правительства России обещает обеспечить справедливый доступ к сырьевой базе



В России утвержден план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса. Об этом сообщила сенаторам в рамках «Правительственного часа» на заседании Совета Федерации 21 октября вице-премьер Виктория Абрамченко. Участие в обсуждении принял и руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко, сообщает пресс-служба минприроды РФ.



В частности, вице-премьер предложила связать в единой государственной информационной системе все цепочки движения древесины посредством электронных сопроводительных документов: от заготовки ее на делянке до поступления на перерабатывающие предприятия и на экспорт с обязательной видеофиксацией движения транспортных средств и грузопотоков. И если на любом последующем шаге система не имеет подтверждения легальности происхождения древесины, то сделка будет блокироваться, и реализация сырья станет невозможной. Кроме того, эта же система должна обеспечить ведение электронного государственного лесного реестра на федеральном уровне по единым для всей страны правилам.



Также предлагается фиксировать в системе весь лес, заготовленный в рамках санитарных рубок. Помимо того, что должны быть подтверждены разрешенный объем и место заготовки древесины, она еще обязательно должна реализовываться только через биржу. Полученный доход планируется направлять в региональные лесные ведомства, в том числе - на лесовосстановление и охрану лесов.



Кроме экспортного потенциала отечественной лесной промышленности Виктория Абрамченко предложила обратить внимание на внутренние потребности страны и обеспечить стимулирование внутреннего спроса на продукцию лесной отрасли, в первую очередь, в строительном комплексе, за счет инструментов развития ипотечного кредитования для деревянного домостроения и программы расселения граждан из аварийного фонда.



«Главной задачей для нас является вопрос сохранения кадрового потенциала в отрасли. Если не будет специалистов-лесников на земле, у нас ничего не получится. Государство должно обеспечить защиту таких людей и гарантировать им достойную заработную плату», - подчеркнула вице-премьер.



Вице-премьер выделила еще два направления, требующие системного подхода: лесоустройство, которое необходимо вернуть на федеральный уровень, и лесовосстановление, которым на постоянной основе в рамках приносящей доход деятельности нужно заниматься региональным учреждениям. Она подчеркнула, что лесные питомники важно возродить в каждом регионе, а помочь им в этом может нацпроект «Экология».



Как считает Виктория Абрамченко, также должен быть введен федеральный государственный лесной надзор за соблюдением требований лесного законодательства и контролем движения древесины, как полномочие соответствующего федерального органа. «В существующей управленческой вертикали федеральных органов исполнительной власти надзором должна заниматься служба, а не агентство. Целесообразно преобразовать Федеральное агентство лесного хозяйства в такую службу».



Вице-премьер отметила, что для реализации запрета вывоза кругляка нужно немного времени. «Нужно, чтобы небольшие компании, для которых лес является единственным источником дохода, успели выйти из тени и с разумной государственной поддержкой смогли наладить переработку древесины. Предлагаем задействовать для этого ресурсы Фонда развития промышленности для финансирования проектов глубокой переработки».



Виктория Абрамченко считает, что нужно обеспечить справедливый доступ к сырьевой базе, то есть к лесным ресурсам. «Лесопромышленники жалуются на невозможность получить лесные участки для развития инвестиционных проектов в регионах. Зафиксированы случаи закрепления наиболее востребованных лесных участков аффилированным с региональными структурами лицам, а проблема усугубляется, если к реализации планируется межрегиональный инвестиционный проект».



По ее словам, предлагается пересмотреть правила предоставления таких лесных участков и одновременно проверить ранее заключенные договоры аренды на предмет выполнения требований лесного законодательства. С нарушителями предлагается договоры расторгать, а новые договоры на заготовку древесины заключать с компаниями, имеющими мощности по переработке древесины.



Сергей Аноприенко представил предварительные итоги лесопожарного сезона, отметив, что в этом году площадь, пройденная пожарами, на 2 миллиона гектаров меньше, чем в прошлом, и составляет 8,5 миллиона гектаров. При этом по итогам лесопатологических обследований площадь погибшего в прошлом году леса составляет 150 тысяч гектаров. Кроме того, по словам главы Рослесхоза, удалось уменьшить и среднюю площадь пожара по сравнению с 2019 годом с 220 гектаров до 151 гектара. Всего, по данным Рослесхоза, за два года регионами на борьбу с пожарами закуплено более 17 тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования.



Виктория Абрамченко добавила, что на сегодняшний день уже есть договоренность с минфином России о выделении 5 миллиардов рублей на создание лесопожарного центра в северных регионах страны. Такой шаг поможет эффективнее бороться с возгораниями на труднодоступных и удаленных территориях.



Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила высокую эффективность совместной работы правительства РФ и Рослесхоза в вопросах реформирования лесной отрасли и заверила, что эта тема останется под пристальным контролем сенаторов. Прозвучавшие предложения по развитию лесного комплекса лягут в основу постановления Совета Федерации.



Фото: council.gov.ru

