В Бурятии работают всего 700 молодых ученых

Лишь трое из них получили гранты президента России за 2019-2020 годы



В Бурятии с населением почти в 1 миллион человек общее число молодых ученых сегодня составляет 700 человек. Из них 12 исследователей защитили докторскую диссертацию в возрасте до 40 лет, и 182 человека в возрасте до 35 лет имеют ученую степень кандидата наук.



Члены Совета по науке и инновациям при главе Бурятии заслушали молодых ученых, победителей конкурса грантов президента России для государственной поддержки научных исследований молодых российских ученых - кандидатов наук за 2019 и 2020 годы, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В 2019-2020 году в число 400 победителей конкурса на получение гранта президента РФ вошли три молодых ученых, представляющих Бурятию. Победители получают финансирование в течение двух лет на исследовательскую деятельность.Грант позволяет проводить намеченные исследования, принимать участие в крупных конференциях по теме исследования, обсуждать с ведущими специалистами текущие исследования, пояснили в пресс-службе.



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