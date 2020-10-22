Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров инспектирует военные части в Бурятии

Он дал поручения по модернизации учебно-материальной базы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады



Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил организацию учения, которое проходит военном полигоне Бурдуны в Бурятии. В тактическом учении с 5-й танковой бригадой 36-й армии участвуют более одной тысячи военнослужащих и 250 единиц боевой техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Отличительной чертой розыгрыша тактических эпизодов с подразделениями бригады стала отработка действий по комплексному прикрытию танковой колонны в ходе марша от беспилотных летательных аппаратов и нападения диверсионных подразделений условного противника на скоростных заминированных объектах. Руководитель учения генерал-майор Руслан Абдулхаджиев доложил замминистру замысел и особенности проведения маневров: применение тактики, апробированной в современных вооруженных конфликтах. В их числе – «танковая карусель» для поддержки отхода боевого охранения, стрельба танков с закрытых огневых позиций, поражение наступающего противника с использованием «сирийского вала», а также «танковые качели».



Прикрытие с воздуха танковых подразделений проводили штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ми-24. Доразведку целей осуществлял самолет Су-24МР. Для уничтожения групповых целей условного противника на максимальной дальности применялись реактивные системы залпового огня «Град» и самоходные артиллерийские установки «Акация». Кроме того, к учению привлекались специалисты радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотных летательных аппаратов условного противника, расчеты БЛА «Орлан-10», подразделения специального назначения.



С целью уничтожения диверсионных групп в тыл условного противника был высажен тактический десант. Участники учений продемонстрировали навыки по преодолению разрушенного моста и минного поля. Эвакуация раненых с поля боя осуществлялась беспосадочным способом навнешней подвеске вертолетов.



Заместитель министра обороны РФ оценил уровень подготовки военнослужащих 5-й танковой бригады и поставил задачу ее руководству проработать вопрос применения боевых машин поддержки танков в боевом порядке танкового батальона в ходе выполнения боевой задачи.



Опыт локальных вооруженных конфликтов активно внедряется и в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, дислоцированной в Бурятии. В ходе проведения практических тренировок на полигоне Сосновый бор ее командир – полковник Денис Шишов доложил генерал-лейтенанту Юнус-Беку Евкурову об особенностях боевого обучения военнослужащих стрелковой роты снайперов по одной из четырех программ подготовки, а также прохождения ими во время службы переподготовки в целях повышения квалификации.



По итогам успешной сдачи нормативов военнослужащие с высшим уровнем подготовки получают квалификацию «инструктор-снайпер» и периодически подтверждают ее в ходе прохождения службы. «В перспективе в следующем году в бригаде должна появиться рота операторов беспилотных летательных аппаратов и рота радиоэлектронной борьбы. Все будут контрактники», – доложил командир бригады.



Кроме того, военнослужащие десантно-штурмовой бригады отработали практические навыки по стрельбе из стрелкового оружия по малогабаритным воздушным целям, а также стрельбе из боевых машин десанта и ручных противотанковых гранатометов по скоростным целям.



Заместитель министра обороны РФ в ходе смотра практических занятий по боевой подготовке на объектах полигона оценил эффективность применяемых методик обучения, в том числе занятий по огневой подготовке с большой интенсивностью, и отдал поручения по модернизации учебно-материальной базы бригады.



Личный состав бригады продемонстрировал уверенные навыки и выучку в ходе практических занятий по армейской тактической стрельбе, активно внедряемой в качестве одного из основных элементов боевой подготовки войск.



Кроме того, замминистра проверил состояние приказарменной и классной учебно-материальной базы 37-й отдельной мотострелковой бригады в Кяхте, а в расположении 36-й армии в Улан-Удэ ознакомился с современными тренажерными комплексами по огневой подготовке.



Замминистра обороны продемонстрировали возможности интерактивного лазерного тира «Рубин» ИЛТ-110, на котором отрабатывают навыки подразделения спецназа. Стрельба по целям на огромном экране осуществляется с помощью лазеров, установленных на стрелковом оружии. Ощущение нахождения в реальном бою достигается с помощью реалистичной имитации выстрела. Тир позволяет проверить навыки новобранцев до выхода на боевое стрельбище и экономить боеприпасы



Фото: function.mil.ru

