В Бурятии разоренный бизнесмен пытался спасти от Айдаева дом на Байкале

Уловку Бато Очирова быстро разоблачили





Дело о банкротстве известного дорожного магната, владельца компании «Икат плюс» Бато Очирова, инициированное бывшим мэром Улан-Удэ Геннадием Айдаевым, идет нескучно. Все потому, что, по мнению финансового управляющего, господин Очиров и его родственники умело «спрятали» многочисленное имущество, на которое могло быть обращено взыскание. Однако провести кредиторов во главе с экс-мэром оказалось не так-то просто.