В Бурятии разоренный бизнесмен пытался спасти от Айдаева дом на Байкале

Уловку Бато Очирова быстро разоблачили
Дело о банкротстве известного дорожного магната, владельца компании «Икат плюс» Бато Очирова, инициированное бывшим мэром Улан-Удэ Геннадием Айдаевым, идет нескучно. Все потому, что, по мнению финансового управляющего, господин Очиров и его родственники умело «спрятали» многочисленное имущество, на которое могло быть обращено взыскание. Однако провести кредиторов во главе с экс-мэром оказалось не так-то просто.
Напомним, в октябре 2018 года экс-мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев подал иск о признании бизнесмена и экс-депутата Хурала Бато Очирова несостоятельным. Предприниматель, несмотря на вступившее в силу решение суда, так и не вернул бывшему градоначальнику взятые в долг 20 млн рублей. Причем на суде бизнесмен утверждал, что никаких миллионов у Айдаева не занимал, и вообще усомнился в том, что экс-мэр мог владеть такой суммой денег.
В январе 2019 года суд удовлетворил иск Геннадия Айдаева, признал Бато Очирова банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов. В ходе рассмотрения дела о своих требованиях заявили и другие кредиторы. Самым крупным из них оказался «Азиатско-Тихоокеанский банк», которому Очиров задолжал 63 млн рублей. Еще по 2 млн бизнесмен должен Сбербанку и налоговой службе. Всего «набежало» 86 млн рублей.
На собрании кредиторов, состоявшемся 7 июля 2019 года, принято единогласное решение о переходе к следующей стадии банкротства Бато Очирова – процедуре реализации имущества. Суд это ходатайство удовлетворил.
Финансовый управляющий по этому делу Андрей Дмитриев должен был найти имущество бизнесмена и за счет его продажи погасить требования кредиторов. Чем и занялся. Но официально у Бато Очирова и его супруги Светланы имущества оказалось подозрительно мало – всего два дома в селе Максимиха, расположенных по соседству.
«Остальное недвижимое имущество Светланы Очировой перешло в собственность других лиц, в том числе дочери», сообщается в материалах дела.
Подозрение финансового управляющего вызвала и внезапная смена места регистрации бизнесмена. Ранее он был прописан в Улан-Удэ в квартире на ул. Республиканская, которую супруги переписали на дочь. Однако в разгар рассмотрения дела о банкротстве Бато Очиров внезапно сменил регистрацию, прописавшись в принадлежащим ему доме площадью 209 «квардатов» в Максимихе. По мнению управляющего, это всего лишь уловка, поскольку отобрать единственное жилье у банкрота нельзя. Но в данном случае она не сработала.
Как заявил управляющий, Бато Очиров фактически не нуждается в жилье, так как может проживать в соседнем доме у супруги – его площадь это позволяет. А финт со сменой регистрации является не более чем злоупотреблением правом, чтобы предотвратить продажу дома бизнесмена с торгов.
Суд с этими доводами согласился.
«Разумных оснований для перерегистрации в доме в селе Максимиха должником не представлено. В связи с чем суд соглашается с доводами финансового управляющего о том, что Бато Очиров изменил место регистрации в целях сохранения иммунитета в отношении единственного жилья», сказано в судебном решении.
В итоге дом бизнесмена выставят на торги. Суд оценил его стоимость в 5 миллионов рублей, а земельный участок, на котором он находится – в один миллион.
Учитывая напористость финансового управляющего и стоящих за ним кредиторов, Бато Очиров и его супруга едва ли отделаются потерей лишь одного дома в Максимихе. Не исключено, что в суд будут поданы иски о признании недействительными сделок бизнесмена и его жены в отношении ранее отчужденного имущества. В том числе и переписанного на их детей.
Фото: russianstock.ru
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