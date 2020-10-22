Игорь Шутенков: «Наша задача, чтобы детсады были в шаговой доступности»

В этом году в Улан-Удэ введено в строй 14 детсадов начато строительство еще трех



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил сегодня готовность к вводу в эксплуатацию детского сада в 140 «а» микрорайоне. Сад рассчитан на 280 мест и построен по типовому проекту, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Сейчас в новостройке завершают расстановку мебели и подключение всего оборудования. По словам Игоря Шутенкова, детский сад будет очень востребованным.



«Нам нужны детсады в подобных микрорайонах, которые активно развиваются и застраиваются. Тем более, сейчас, когда действует программа «Дальневосточная ипотека», молодежь очень охотно пользуется этим ресурсом, покупает квартиры. Наша задача – сделать жизнь горожан комфортнее, чтобы детские садики были в шаговой доступности, а не на другом конце города», - сказал Игорь Шутенков.



За год в среднем в детские сады города получали путевки около 5 тысяч детей. В этом году, благодаря строительству новых детских садов, на 2700 детей больше.



«Администрация города совместно с правительством и главой Бурятии продолжает решать вопросы ликвидации очередей в детские сады. Вместе с этим детсадом мы ввели в этом году уже 14 детсадов – детсад «Номина», детсад на 100 мест по улице Каландаришвили, детсад на 150 мест по улице Батожабая и остальные типовые на 280 мест. Хотелось бы добавить, что у нас ведется строительство еще трех детских садов, мы планируем завершить их в следующем году», - отметил мэр.



В 2020 году в Улан-Удэ начато строительство трех новых детских садов на 280 мест каждый по улице Боевой, в микрорайонах Дивизионный и Забайкальский.



Строительство детсадов ведется в рамках национального проекта «Демография», утвержденного в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».



Фото: ulan-ude-info.ru

