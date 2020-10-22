В Бурятии изъято более 26 кг марихуаны у иркутян

Они специально приехали в Мухоршибирский район для сбора конопли



В Бурятии сотрудники наркоконтроля вечером 18 октября в полутора километрах от села Зандин Мухоршибирского района заметили троих граждан, занимавшихся сбором наркосырья. У мужчин в возрасте от 29 до 36 лет изъяты шесть мешков с растительной массой. Как показала экспертиза – марихуаной общим весом более 26 килограммов, сообщили в республиканском МВД.



Полицейские установили, что подозреваемые приехали в Мухоршибирский район из Иркутской области на маршрутном такси специально для сбора наркотика. Домой, по их словам, они планировали добираться, попросив о помощи кого-нибудь из друзей.



Отметим, что двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Причем один – за наркопреступление, второй – неоднократно за преступления имущественного характера.



Предварительно, у злоумышленников установлен факт употребления запрещенного вещества, в связи с чем решается вопрос о привлечении их к административной ответственности. Возбуждены и уголовные дела. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.



Максимальное наказание, которое грозит жителям соседнего региона – лишение свободы на срок до 10 лет.



Фото: МВД по Бурятии

