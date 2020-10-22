В Улан-Удэ началась настройка гидравлического режима теплоподачи

Дроссели, сопла и шайбы позволяют довести потоки теплоносителя до всех потребителей



В Улан-Удэ выявлен факт самовольного увеличения дроссельных диафрагм в шести жилых домах Октябрьского района, находящихся под управлением компании ООО «Импост», сообщила пресс-служба ТГК-14.



«Такие действия приводят к гидравлической разрегулировке системы теплоснабжения, а также – к увеличению расхода теплоносителя. Следствием становится и понижение температуры в квартирах ряда домов», - уточнили в энергкомпании.



ТГК-14 совместно со специалистами управляющих компаний и ТСЖ продолжают настройку гидравлического режима по всему городу. Когда тепло поступает во все здания равномерно, система теплоснабжения работает в соответствии с заданными параметрами на всех участках. Дроссельные устройства, сопла и шайбы, используются для наладки системы теплоснабжения. Они позволяют распределить потоки теплоносителя и равномерно довести его до всех потребителей.



Шайба представляет собой металлический диск, в центре которого находится отверстие. Диаметр дроссельного устройства зависит от многих факторов, в том числе и от тепловой нагрузки, приходящейся на дом. На установленной шайбе обязательно наличие пломбы.



Чтобы поделить тепло поровну, перед началом отопительного сезона специалисты ТГК-14 с помощью программы «ZULU» рассчитывают оптимальный гидравлический режим. В связи с этим необходимо размещение дроссельных устройств в каждом жилом доме, подключенном к централизованному теплоснабжению.



Без установки шайб горячая вода в системе будет хорошо доходить до домов, расположенных рядом с ее источником, и плохо – до удаленных от него зданий. Первые получат слишком много тепла, вторые – слишком мало. Шайбы же позволяют ограничить объем теплоносителя, поступающего в «перетопленные» здания и перенаправить его в другие строения. Таким образом, дроссельные устройства поддерживают баланс системы теплоснабжения.



К сожалению, достаточно часто фиксируются нарушения со стороны управляющих компаний, касающиеся содержания в должном порядке дроссельных устройств.



Однако, в целом в ТГК-14 отмечают снижение процента самовольного демонтажа или изменения размера шайб. Так, в период с сентября по декабрь 2018 года, было выявлено 339 случаев демонтажа дроссельных устройств. За тот же период 2019 года зафиксировано 59 схожих случаев. Благодаря снижению процента демонтажа дроссельных устройств по всем объектам, в том числе и жилым домам, равномерно распределена тепловая энергия, поддерживаются параметры давления выше расчетных. В итоге снизилось число обращений по некачественному теплоснабжению.



В период с 25 сентября по 19 октября нынешнего года на контроль Единой дежурно-диспетчерской службы поступило 20 обращений. 14 из них не подтвердились, а по шести обращениям выявлено завоздушивание внутридомовых систем теплопотребления. Сейчас проблемы устранены, а жалобы сняты с контроля.



Для сравнения. С сентября по декабрь 2018 года в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 724 обращения на некачественное поступление услуг. В тот же период 2019 года поступило 288 обращений, из них на контроле филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» находилось 104 жалобы, при этом подтверждена недопоставка со стороны ТГК-14 только в 13 случаях, а меры по нормализации параметров были приняты незамедлительно.



Фото: news.tgk-14.com

