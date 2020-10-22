Квартира в Улан-Удэ в рейтинге самих дорогих новостроек ДФО

Столица Бурятии вошла в список городов ДФО, где ведется новое строительство
В Дальневосточном федеральном округе есть лишь несколько городов, в которых ведется новое строительство. И только в четырех региональных центрах (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Улан-Удэ) специалисты Циан выявили ценники от 10 миллионов рублей и выше.
Почетное седьмое место на этой «ярмарке цен» занял пятиэтажный ЖК «Арбатский дворик». На его четвертом этаже находится трехкомнатная квартира площадью 132 квадратных метра. Комплекс находится рядом с пешеходной частью улицы Ленина, прозванной в народе «Арбатом». В шаговой доступности :Мемориал Победы, Селенгинская набережная и площадь Советов. Купить объект можно за 10 миллионов рублей.
Возглавляет рейтинг дальневосточных проектов с самыми дорогими квартирами ЖК «Ласточка», который строится на склоне одной из владивостокских сопок. На его 19-м этаже выявлена четырехкомнатная квартира площадью 113,89 квадратных метра. Она стоит 18,22 миллиона рублей. Кроме того, по этому адресу можно найти трехкомнатную квартиру площадью 83,34 квадратных метра. Ее бюджет равен 13,33 миллиона рублей.
В четырех регионах Дальнего Востока – Магаданской области, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Камчатском крае – предложение на первичном рынке жилья отсутствует. В Якутии оно ограничено несколькими десятками лотов, самый дорогой из которых – двухкомнатная квартира площадью 59,39 квадратных метра – продается за 6,9 миллиона рублей. Немногим ниже – 6,35 миллиона рублей – ценовой максимум в Забайкалье (трехкомнатная квартира 65 квадратных метров в Чите), где выборка сводится всего к семи объектам.
Амурская область отличается довольно развитым рынком новостроек, но бюджет реализуемого жилья не поднимается в регионе выше отметки в 8,43 миллиона рублей (трехкомнатная квартира 84 квадратных метра в Благовещенске). Всего, по данным Циан, в новостройках Дальневосточного федерального округа экспонируются девять квартир, которые стоят 10 миллиона рублей и больше.
Впрочем, в Улан-Удэ поводом для гордости, все-таки, является не дороговизна отдельной недвижимости, а то, что столица Бурятии вошла в число региональных центров ДФО, где хоть что-то строится.
Циан – технологичный сервис по поиску недвижимости. Ежемесячная аудитория CIAN.RU составляет 19 млн. уникальных пользователей.
Фото: cian.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?