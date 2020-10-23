23.10.2020
Бурятия поставила новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом

Бурятия поставила новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом

За сутки выявлено 212 новых больных

Бурятия продолжает ставить новые антирекорды по числу выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По информации Управления Роспотребнадзора Буряти, за минувшие сутки в республике зарегистрировано еще 212 заболевших. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 9822 человека. Напомним, сутками ранее число выявленных случаев коронавируса составляло 207.

Успешно завершил лечение и выписался из больниц 7071 (+107) человек, умерло 119 (+4) человек . Проходят лечение в стационарах республики 1788 больных, из них 24 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 844 пациента.

Из 212 случаев заболевания 190 зарегистрированы в Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 4777 человек.

В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2233 коек, занятость коечного фонда составляет 87%.

Фото: «Номер один»
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