Четыре человека с коронавирусом умерли за сутки в Бурятии

Общее число смертей достигло 119





Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, за минувшие сутки в республике умерли четыре пациента, зараженных коронавирусной инфекцией, в возрасте 63, 75, 81, 84 лет. Таким образом, общее число смертей от опасного заболевания составило 119.

В отделениях реанимации различных медучреждений находятся в общей сложности 66 больных с коронавирусом. 31 из них подключены к аппаратам ИВЛ.Фото: pixabay.com