Более трех тонн сыра из Германии задержано в Бурятии

Процедура таможенного транзита через территорию Евразийского экономического союза была открыта в Белоруссии



В Бурятии в пункте пропуска МАПП Кяхта таможенники обнаружили 5760 упаковок сыра «Фитаки» весом 3168 килограммов. Автомобиль с транзитным грузом без специальных пломб следовал из Германии в Монголию, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Во время проведения таможенного контроля на границе с Монголией бурятские таможенники обнаружили, что в рефрижераторе, в котором транзитом перемещаются сыры производства Германии, отсутствуют навигационные пломбы, наличие которых обязательно для перемещения санкционных товаров транзитом по территории России. Учетный талон на перевозку подсанкционных товаров у водителя автомобиля также отсутствовал. Процедура таможенного транзита для перемещения продукции по территории Евразийского экономического союза была открыта в Белоруссии.



В отношении водителя рефрижератора возбуждено дело об административном правонарушении за международную перевозку грузов без учетного талона. Подсанкционный товар изъят.



С 1 июля 2019 года транзитные международные автомобильные и железнодорожные перевозки подсанкционных товаров через территорию России в третьи страны допускаются только при условии их прослеживаемости с использованием системы контроля, предусматривающей применение средств идентификации (пломб), работающих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. А также - при наличии у водителей транспортных средств, осуществляющих такие автомобильные перевозки, учетных талонов.



Фото: Бурятская таможня



