В Улан-Удэ проверены 450 организаций на соблюдение «антиковидных» мер

В Бурятии продолжаются ежедневные рейды 16 мобильных групп, цель которых добиться безопасности населения



В Улан-Удэ за прошедшие сутки участниками мобильных групп, контролирующих соблюдение дополнительных мер по защите населения от C0VID-19, проверено 450 организаций и предприятий торговли, общепита и сферы услуг. В 17 проверенных объектов выявлены нарушения, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



С руководством предприятий-нарушителей проведены профилактические беседы. В отношении одного юридического лица и пяти физических лиц составлены протокол об административных правонарушениях. В дальнейшем протоколы об административных нарушениях будут передаваться в суд, который и определит меру наказания.



Всего в Улан-Удэ работало 16 мобильных групп. Они проводят рейды с целью контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований как организациями, так и гражданами. За один день работы проведено 609 профилактических бесед, даны разъяснения и рекомендации по обеспечению эпидемиологической безопасности в условиях распространения вируса. Цель контроля - не карательные меры, а профилактика и мотивирование жителей республики к ее соблюдению.



«Я еще раз подчеркиваю! Наша задача - не бездумно выписывать административные протоколы. У нас нет никакой палочной системы. Наша задача - профилактика. Сегодня к профилактической работе привлечена вся группировка сил гражданской обороны в Бурятии. Маска, дезинфекционные средства и перчатки - это то, что должно стать нормой для каждого человека», - отметил заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской во время ежедневного оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции.



Работа мобильных групп продолжается. Также проверки будут повторно проводиться в организации, где ранее выявлены нарушения, с целью контроля устранения недоработок. Мобильные группы сформированы и работают во всех муниципальных образованиях республики.



Фото: ulan-ude-info.ru

