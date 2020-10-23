В Улан-Удэ задержали «пиратов», угнавших катамаран на Байкале

Полицейские вернули похищенный летом в Максимихе водный велосипед владельцу



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемых в краже катамарана, совершенной летом в селе Максимиха Баргузинского района. Ими оказались двое жителей столицы Бурятии в возрасте 19 лет и 31 года. Ущерб составил 45 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Заявление о преступлении поступило в ОМВД России по Баргузинскому району 16 июля. Потерпевший сообщил, что ночью неизвестный похитил водный велосипед с берега Байкала. Катамаран, по словам мужчины, он купил для дочери, которая приехала на лето к бабушке в Максимиху.



Задержанные горожане, старший из которых занимается организацией летнего досуга на Байкале и предоставляет на прокат катамараны, признались, что похитили чужое имущество. Ночью они перегнали водный велосипед на другое место, ближе к лесному массиву, а затем на прицепе вывезли в Улан-Удэ.



Отметим, что один из них - 19-летний молодой человек – ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Он нигде не учится и не работает.



Похищенный катамаран полицейские вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.



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