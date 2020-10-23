В Бурятии поддерживают возрождение медицинских вытрезвителей

Однако никто не дает гарантий от возрождения полицейского «беспредела», связанного с этим богоугодным институтом



В Бурятии на совместном заседании общественных советов при республиканского МВД и городского управления по Улан-Удэ одобрен опыт ряда регионов по возрождению медицинских вытрезвителей, сообщили в пресс-службе МВД.



Проблема отсутствия подобных учреждений в Бурятии, по убеждению общественников, стоит остро. В прошлом году в республике в общественных местах полицейские задержали более 6 тысяч граждан в состоянии алкогольного опьянения В поддержку возрождения медицинских вытрезвителей в регионе высказались руководители медицинских учреждений, юристы, педагоги – члены общественных советов полиции.



Бадарма Гомбоева, заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи им. Ангапова отметила, что сейчас нетрезвых граждан доставляют в больницы. Но, зачастую, показаний для нахождения в лечебном учреждении у доставляемых нет. При этом, трезвея, они зачастую нарушают общественный порядок и беспокоят других пациентов.



Кроме того, как отметили в ходе заседания общественники, открытие медицинских вытрезвителей необходимо также для того, чтобы сократить число людей, погибших на улицах в состоянии алкогольного опьянения.



«На сегодня не существует статистики, сколько людей в состоянии алкогольного опьянения замерзают на улице, сколько подвергаются грабежам, а сама проблема существует. Речь идет о здоровье, а нередко и жизни наших граждан. Сегодня подобные учреждения существуют в 12 регионах страны. Если анализировать их практику, то во многих медвытрезвители существуют на основе частно - государственного партнерства», - подчеркнул главный нарколог минздрава Бурятии Андрей Михеев.



Подводя итоги заседания, председатель общественного совета при региональном ведомстве Николай Рогалев сообщил, что вопрос открытия в Улан-Удэ медицинского вытрезвителя в ближайшее время будет обсуждаться в правительстве республики.



В июле нынешнего года во втором чтении депутатами Государственной думы поддержан законопроект о внесении изменений в закон «О полиции», которым предлагается наделить сотрудников полиции полномочиями доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и не нуждающихся в оказании медицинской помощи, в специализированные учреждения – медицинские вытрезвители.







Вместе с тем, отметим, что на проблему вытрезвителей в России существует и иная точка зрения. Они были закрыты не просто так, а из-за того, что провоцировали полицейский «беспредел», когда ради пресловутых отчетных «палок» стражи правопорядка доставляли в них, в первую очередь, вполне благополучных людей, возвращавшихся домой в подпитии после тех или иных вечеринок и не представлявших угрозы ни себе, ни окружающим. Дело в том, что с этих клиентов можно было брать штрафы и наслаждаться отправкой протоколов по месту работы в предвкушении оргвыводов. А беспробудные пьяницы и бомжи, спящие на лавочках, тогда еще милицию не интересовали, так как взять с них было нечего. Гарантий, что это история не повторится, никаких нет.



Фото: «Номер один»

В Бурятии на совместном заседании общественных советов при республиканского МВД и городского управления по Улан-Удэ одобрен опыт ряда регионов по возрождению медицинских вытрезвителей, сообщили в пресс-службе МВД.Проблема отсутствия подобных учреждений в Бурятии, по убеждению общественников, стоит остро. В прошлом году в республике в общественных местах полицейские задержали более 6 тысяч граждан в состоянии алкогольного опьянения В поддержку возрождения медицинских вытрезвителей в регионе высказались руководители медицинских учреждений, юристы, педагоги – члены общественных советов полиции.Бадарма Гомбоева, заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи им. Ангапова отметила, что сейчас нетрезвых граждан доставляют в больницы. Но, зачастую, показаний для нахождения в лечебном учреждении у доставляемых нет. При этом, трезвея, они зачастую нарушают общественный порядок и беспокоят других пациентов.Кроме того, как отметили в ходе заседания общественники, открытие медицинских вытрезвителей необходимо также для того, чтобы сократить число людей, погибших на улицах в состоянии алкогольного опьянения.«На сегодня не существует статистики, сколько людей в состоянии алкогольного опьянения замерзают на улице, сколько подвергаются грабежам, а сама проблема существует. Речь идет о здоровье, а нередко и жизни наших граждан. Сегодня подобные учреждения существуют в 12 регионах страны. Если анализировать их практику, то во многих медвытрезвители существуют на основе частно - государственного партнерства», - подчеркнул главный нарколог минздрава Бурятии Андрей Михеев.Подводя итоги заседания, председатель общественного совета при региональном ведомстве Николай Рогалев сообщил, что вопрос открытия в Улан-Удэ медицинского вытрезвителя в ближайшее время будет обсуждаться в правительстве республики.В июле нынешнего года во втором чтении депутатами Государственной думы поддержан законопроект о внесении изменений в закон «О полиции», которым предлагается наделить сотрудников полиции полномочиями доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и не нуждающихся в оказании медицинской помощи, в специализированные учреждения – медицинские вытрезвители. Как сообщал «Номер один» , сенаторы Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Александр Варфоломеев (Бурятия), Татьяна Кусайко и несколько депутатов Госдумы в 2019 году разработали ряд изменений в действующее законодательство, позволяющих оказывать помощь лицам, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Документ предлагает закрепить за органами власти регионов и муниципалитетами полномочия по организации и проведению мероприятий по оказанию помощи людям, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения. В том числе речь идет о создании и организации деятельности специализированных организаций для помощи таким лицам. Сенаторы считают, что необходимо законодательно разрешить помещать пьяных людей, которым не нужна медицинская помощь, без их согласия в спецучреждения, создаваемые органами местного самоуправления.Вместе с тем, отметим, что на проблему вытрезвителей в России существует и иная точка зрения. Они были закрыты не просто так, а из-за того, что провоцировали полицейский «беспредел», когда ради пресловутых отчетных «палок» стражи правопорядка доставляли в них, в первую очередь, вполне благополучных людей, возвращавшихся домой в подпитии после тех или иных вечеринок и не представлявших угрозы ни себе, ни окружающим. Дело в том, что с этих клиентов можно было брать штрафы и наслаждаться отправкой протоколов по месту работы в предвкушении оргвыводов. А беспробудные пьяницы и бомжи, спящие на лавочках, тогда еще милицию не интересовали, так как взять с них было нечего. Гарантий, что это история не повторится, никаких нет.Фото: «Номер один»