Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем бурятского языка

Уважаемые жители Бурятии!





От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия и от себя лично поздравляю вас с Днем бурятского языка!

23 октября все мы отмечаем праздник, который в очередной раз напоминает нам о важности сохранения символа национального единства – бурятского языка.Уважительное отношение к своему родному языку – это верный путь к сохранению своей национальной идентичности, к воспитанию уважения и любви к истории и культуре своего народа.Изучение, развитие и сохранение бурятского языка, создание необходимых условий для этого, является одним из приоритетов в деятельности органов государственной власти.Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия уделяют особое внимание реализации закона, направленного на развитие и сохранение бурятского языка. Ежегодно в законе о республиканском бюджете утверждается финансирование на реализацию государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка». На 2020 год предусмотрено около 35 млн. рублей.Вместе мы должны решать задачи популяризации бурятского языка, нахождения новых форм и методов для повышения общего уровня языковой грамотности и речевой культуры, расширения сферы применения бурятского языка.Твердо убежден, что сегодня нам необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить и передать нашим потомкам величайшее достояние бурятского народа – родной язык.Дорогие жители Бурятии! В силах каждого из нас приложить усилия для изучения и сохранения бурятского языка.Желаю вам успехов в совершенствовании языковой культуры, новых знаний, здоровья и благополучия!