Жителей одного из домов Улан-Удэ мэрия обманула восточным гороскопом

Светодиодную Змею на фасаде установили, а торец дома за шесть лет не утеплили



В Улан-Удэ жители дома №138 по улице Жердева мерзнут в квартирах из-за дурных и дурных инициатив прежнего состава мэрии и неисполненного обещания чиновников, сообщает Ассоциация управляющих компаний города.



Еще в 2013 году администрация Октябрьского района Улан-Удэ разместила на доме 138 по ул. Жердева символ года по восточному календарю – изображение змеи. Тогда чиновники уверили собственников, что в обмен на это в следующем году у дома утеплят торцевую стену. Подобная практика уже есть. На других домах, где устанавливали светодиодные конструкции с изображением животных восточного гороскопа, были проведены работы по утеплению за счет бюджетных средств.



Жителям этого дома на протяжении шести лет ждали выполнения обещаний, напоминали о них и каждую зиму жаловались на промерзание стен в угловых квартирах – зимой там температура не соответствовала нормативу, что подтверждается составленными управляющей компанией актами.



В 2019 году жители дома, так и не дождавшись от администрации города обещанного ремонта, приняли решение отказать в безвозмездном и безосновательном использовании общедомового имущества, и потребовали провести утепление фасада, либо оплатить использование общего имущества МКД. Была организована встреча с участием жителей, администрации Октябрьского района и комитета городского хозяйства, но иного решения, кроме демонтажа конструкции, чиновники не предложили.



В связи с отсутствием у чиновников желания решить проблему мирным путем и выполнить данное ранее обещание, собственники пришли к выводу, что единственным способом добиться компенсации за пользованием фасадом дома является обращение в суд с требованием взыскать с администрации Улан-Удэ сумму аренды за все шесть лет.



«Даже в случае принятия судом положительного для жителей решения, утеплить стены дома в ближайшее время не получится, ведь пока жители пытались добиться от администрации города выполнения обещанного ремонта, в Правила благоустройства Улан-Удэ внесены изменения. Согласно ним отделка фасадов здания, выходящих на магистральные улицы, с использованием профилированного металлического листа запрещена, - отметил генеральный директор Ассоциации управляющих компаний и собственников жилья Бурятии Максим Киреенко. - А это значит, что утепление и обшивка фасада дома будет стоить дорого, так как использовать металлопрофиль уже нельзя, а облицовочный кирпич стоит в два раза дороже».



Стоимость работ из металлопрофиля составила бы 1,5 миллиона рублей, кирпичом – в два раза дороже.







Семиметровый символ года Мышь украсил фасад здания по улице Ключевской, 2а в нынешнем году, став одиннадцатым по счету знаком восточного гороскопа, которые уже смонтированы на фасадах домов Улан-Удэ к празднику Белого месяца. В этот раз Комитет городского хозяйства решил обойтись без торгов и сделал запросы коммерческих предложений в различные организации. В итоге договор был заключен с РА «Жираф», предложившим за изготовление и монтаж светодинамической установки минимальную цену в 248 тысяч рублей.



Эпопея украшательства, как видим, подешевела, и скоро завершится. Однако, начавшись со скандалов вокруг дороговизны праздничной инициативы, она завершается скандалами вокруг обмана некоторых горожан.



Фото: Ассоциация управляющих компаний Улан-Удэ В Улан-Удэ жители дома №138 по улице Жердева мерзнут в квартирах из-за дурных и дурных инициатив прежнего состава мэрии и неисполненного обещания чиновников, сообщает Ассоциация управляющих компаний города.Еще в 2013 году администрация Октябрьского района Улан-Удэ разместила на доме 138 по ул. Жердева символ года по восточному календарю – изображение змеи. Тогда чиновники уверили собственников, что в обмен на это в следующем году у дома утеплят торцевую стену. Подобная практика уже есть. На других домах, где устанавливали светодиодные конструкции с изображением животных восточного гороскопа, были проведены работы по утеплению за счет бюджетных средств.Жителям этого дома на протяжении шести лет ждали выполнения обещаний, напоминали о них и каждую зиму жаловались на промерзание стен в угловых квартирах – зимой там температура не соответствовала нормативу, что подтверждается составленными управляющей компанией актами.В 2019 году жители дома, так и не дождавшись от администрации города обещанного ремонта, приняли решение отказать в безвозмездном и безосновательном использовании общедомового имущества, и потребовали провести утепление фасада, либо оплатить использование общего имущества МКД. Была организована встреча с участием жителей, администрации Октябрьского района и комитета городского хозяйства, но иного решения, кроме демонтажа конструкции, чиновники не предложили.В связи с отсутствием у чиновников желания решить проблему мирным путем и выполнить данное ранее обещание, собственники пришли к выводу, что единственным способом добиться компенсации за пользованием фасадом дома является обращение в суд с требованием взыскать с администрации Улан-Удэ сумму аренды за все шесть лет.«Даже в случае принятия судом положительного для жителей решения, утеплить стены дома в ближайшее время не получится, ведь пока жители пытались добиться от администрации города выполнения обещанного ремонта, в Правила благоустройства Улан-Удэ внесены изменения. Согласно ним отделка фасадов здания, выходящих на магистральные улицы, с использованием профилированного металлического листа запрещена, - отметил генеральный директор Ассоциации управляющих компаний и собственников жилья Бурятии Максим Киреенко. - А это значит, что утепление и обшивка фасада дома будет стоить дорого, так как использовать металлопрофиль уже нельзя, а облицовочный кирпич стоит в два раза дороже».Стоимость работ из металлопрофиля составила бы 1,5 миллиона рублей, кирпичом – в два раза дороже. Как сообщал «Номер один» , активной установкой в Улан-Удэ символов года начали заниматься при прежнем мэре Александре Голкове. Так, в 2015 году в городе появилась овца, в 2016-м – обезьяна, в 2017-м – петух, в 2018-м собака, а в 2019 –м свинья. Причем из-за установки овцы разгорелся нешуточный скандал – горожан возмутило то, что на ее установку мэрия выделила 600 тысяч рублей. После этого бюджет на установку последующих символов урезали в два раза – до 300 тысяч рублей. Причем в ходе торгов стоимость символов года снижалась еще больше. Так, свинью победитель аукциона согласился сделать всего за 198 тысяч рублей.Семиметровый символ года Мышь украсил фасад здания по улице Ключевской, 2а в нынешнем году, став одиннадцатым по счету знаком восточного гороскопа, которые уже смонтированы на фасадах домов Улан-Удэ к празднику Белого месяца. В этот раз Комитет городского хозяйства решил обойтись без торгов и сделал запросы коммерческих предложений в различные организации. В итоге договор был заключен с РА «Жираф», предложившим за изготовление и монтаж светодинамической установки минимальную цену в 248 тысяч рублей.Эпопея украшательства, как видим, подешевела, и скоро завершится. Однако, начавшись со скандалов вокруг дороговизны праздничной инициативы, она завершается скандалами вокруг обмана некоторых горожан.Фото: Ассоциация управляющих компаний Улан-Удэ