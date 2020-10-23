В Бурятии детям с проблемами здоровья, обучающимся на дому, начнут компенсировать питание

Потребность в финансировании составит чуть менее 29 млн рублей, законопроект должен одобрить Народный Хурал



В Бурятии детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому, начнут выплачивать компенсацию за питание. Глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании правительства предложил одобрить соответствующий законопроект и поручил министерству финансов предусмотреть в республиканском бюджете финансирование на эту статью расходов.



Всего в республике на домашнем обучении находится ‭1 144‬ ребенка до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.



«Общая потребность на обеспечение денежной компенсации им за питание на 2021 год из учета 204 дней работы школ составляет более 28,8 миллиона рублей», - сообщила первый заместитель министра образования и науки Бурятии Галина Фомицкая.



Республиканский закон об образовании предлагается дополнить частями, согласно которым родителям или законным представителям обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями здоровья будет выплачиваться денежная компенсация стоимости питания.



Также поправками в закон предусмотрена возможность предоставления из республиканского бюджета субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по обеспечению школьников этой категории бесплатным питанием.



Порядок выплат для муниципальных общеобразовательных организаций установят органы местного самоуправлений, для республиканских государственных общеобразовательных организаций - правительство республики.



В случае положительного решения депутатов на сессии Народного Хурала, закон вступит в силу 1 января 2021 года, сообщили в пресс-службе правительства.



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