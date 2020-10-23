Житель Бурятии подшучивал над бывшим зэком, а после чуть не убил его

За покушение на убийство приятеля его самого теперь ждут семь лет в колонии строгого режима



В Бурятии суд признал 41-летнего жителя Нижнеангарска виновным в «покушении на убийство», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, 8 августа нынешнего года к осужденному в гости пришли два друга, с которыми они стали употреблять спиртные напитки. Во время застолья, опьянев, хозяин стал подшучивать над тюремным прошлым одного из собутыльников.



Из-за этого между ними произошла ссора, в ходе которой зачинщик схватил нож и нанес им удар в грудь бывшего заключенного. После чего, опомнившись, мужчина отбросил нож и стал закрывать руками рану потерпевшего. Через некоторое время на вызов подоспела скорая медицинская помощь. Раненого отвезли в больницу, где врачи спасли потерпевшему жизнь.



А нападавшего это спасло от еще большего срока наказания.



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