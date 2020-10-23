Жительница Улан-Удэ украла косметику, заплатив фейковым чеком

Узнав о технологии фейковых расчетов, благополучная девушка решила опробовать ее



В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в краже из магазина косметики в одном из торговых центров. Ею оказалась ранее не судимая 21-летняя горожанка, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Установлено, что девушка похитила духи и косметические средства, показав продавцу фейковый электронный чек. Ущерб составил около 3,5 тысячи рублей.



По ее словам, узнав о возможности хищения имущества с помощью фейкового расчета, она решила использовать ее и попробовать похитить товар из торговой точки.



Отметим, что горожанка учится в колледже, замужем, воспитывает малолетнего ребенка. В содеянном она раскаялась и пообещала возместить причиненный ущерб.





Возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается. А полиция призывает торговых работников быть более бдительными при расчете покупателей. В случае оплаты покупки посредством онлайн-банкинга необходимо удостовериться, что на ваш номер пришли сообщения об оплате товара.



Фото: pixabay.com

