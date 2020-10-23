В Улан-Удэ срубили все деревья парке Железнодорожников

В ВСЖД говорят, что весной там высадят новые





Жителей Улан-Удэ встревожила массовая вырубка деревьев в парке Железнодорожников, что находится неподалеку от вокзала. В ВСЖД успокаивают – уже весной 2021 года там появятся десятки саженцев, в том числе сирени, можжевельника и ели.

Напомним, в начале сентября в Улан-Удэ стартовала реконструкция парка Железнодорожников. При разработке проекта реконструкции учли историческую связь парка с окружающей частью города и уже сложившиеся основные пешеходные артерии.Однако закрытая территория не помешала горожанам увидеть массовую вырубку деревьев, многие посчитали, что железнодорожники уничтожают здоровые насаждения.- Проведена вырубка аварийных и сухостойных деревьев. Работы выполнил подрядчик по согласованию с комитетом городского хозяйства Улан-Удэ. В общей сложности под вырубку попали 66 деревьев, признанных небезопасными для населения. Случаи, когда старые деревья в парке обламывались при сильном ветре, до начала реконструкции отмечались неоднократно, - комментируют «Номер один» в пресс-службе ВСЖД.Место вырубленных насаждений займут молодые деревья. Планируется, что в парке высадят 49 сосен, 10 елей, 45 сиреней, 45 спирей, 45 деренов, а также 45 казацких можжевельников. При этом количество высаженных деревьев может быть увеличено. Также на площади более 17,5 тыс. квадратных метров будет засеян газон.- Работы по высадке молодых деревьев и кустарников планируется начать весной 2021 года. В целом реализуемый проект предполагает благоустройство 2,9 гектара территории парка, из которых площадь озеленения составит порядка 61%, - отмечают в ВСЖД.В рамках реконструкции на территории парка уложат новые пешеходные дорожки из тротуарной плитки, а также сделают асфальтированную велосипедную дорожку по периметру парка, освещать парк по вечерам будут светодиодные фонари.В парке появятся несколько площадок для отдыха населения: центральная площадь с клумбой, площадка для размещения разборной сцены со скамейками для зрителей, детская игровая зона, спортивная площадка, туалет, а также зоны тихого отдыха с ландшафтным дизайном.На время строительных работ парк закрыли для посещения. Завершить благоустройство РЖД планирует в первой половине 2021 года. Общая стоимость строительных работ составит около 80 млн рублей.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»