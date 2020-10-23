Волонтеров Бурятии наградили медалями президента России

Они помогают медикам и нуждающимся гражданам в условиях пандемии





Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, прибывший сегодня в Бурятию, вручил памятные медали президента России активистам добровольческого движения. Они оказывают помощь населению республики в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

- В марте 2020 года по всей стране стартовала акция #МыВместе. Тысячи людей приняли в ней участие. Вы развозили продукты и медикаменты, помогали людям старшего поколения, по сути дела, помогали бороться с болезнью. К сожалению, болезнь еще не ушла, работа будет продолжаться. Мы понимаем, что эта работа связана, в том числе, с личными рисками, и благодарны вам за нее, - обратился к награждаемым Юрий Трутнев.





- Мы – представители медицинского волонтерства. Некоторые помогают в поликлиниках, работают в call-центрах, в регистратурах. Некоторые ребята ушли работать в стационары. Мы помогаем с развозом бесплатных лекарственных наборов и по заявкам покупаем и доставляем продукты. Почему мы это делаем? Сюда приходят ребята добрые по своей натуре, отзывчивые, - рассказала координатор Бурятского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волотеры-медики» Анастасия Алексеева.





Всего памятной медали президента России Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» в республике удостоены 150 человек.Сегодня состоялся третий этап мероприятия, награды получили семь активистов из Улан-Удэ и районов республики.Напомним, в Бурятии в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе более 950 волонтеров объединились для помощи нуждающимся, пожилым людям, многодетным семьям, медицинским работникам. Среди них – добровольцы «ДоброДома», волонтеры-медики, активисты ОНФ, волонтеры региональных общественных молодежных организаций, а также неравнодушные жители Бурятии. Только волонтерскими штабами на базе Ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» и регионального отделения Общероссийского народного фронта в период первой волны эпидемии было отработано свыше 40 тысяч заявок от населения.С начала октября с ростом заболеваемости волонтерский штаб помощи населению возобновил свою работу. Добровольцы помогают поликлиникам доставлять льготные лекарства по спискам, которые выдают аптеки. За штабом на базе центра «ДоброДом» закреплены три городские поликлиники и городская больница № 4, за штабом на базе ОНФ - две городские поликлиники. В муниципальных образованиях волонтеры помогают центральным районным больницам. Помимо доставки льготных лекарств, волонтеры помогают закупить лекарства контактным или проходящим лечение на дому людям, находящимся на самоизоляции, а также пожилым людям, находящимся на самоизоляции.Фото: пресс-служба правительства Бурятии