В Бурятии число выявленных за неделю заболевших COVID-19 выросло на 13%

Республика занимает третье место в ДФО по этому показателю, неделей ранее он составлял 9%



В Бурятии количество выявленных заболевших с 16 по 22 октября выросло на 13%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).



По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия занимает третье место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии увеличился: по данным на 15 октября прирост выявленных случаев коронавируса составлял 9%.







Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Еврейской автономной области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 18%. Наименьший прирост зафиксирован на Чукотке - 4%.



По данным ИЦК на сегодняшний день в России насчитывается 1 463 306 случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Бразилия, на втором - Индия. Первое место по заболеваемости занимает США – 8 378 569 человека.



Фото: pixabay.com

В Бурятии количество выявленных заболевших с 16 по 22 октября выросло на 13%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия занимает третье место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии увеличился: по данным на 15 октября прирост выявленных случаев коронавируса составлял 9%. Как сообщал «Номер один» , Бурятия продолжает ставить антирекорды по числу выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По информации республиканского управления Роспотребнадзораи, за минувшие сутки в республике зарегистрировано еще 212 заболевших. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 9822 человека. Напомним, сутками ранее число выявленных случаев коронавируса составляло 207.Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Еврейской автономной области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 18%. Наименьший прирост зафиксирован на Чукотке - 4%.По данным ИЦК на сегодняшний день в России насчитывается 1 463 306 случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Бразилия, на втором - Индия. Первое место по заболеваемости занимает США – 8 378 569 человека.Фото: pixabay.com