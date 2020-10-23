В Бурятии на 22% сократилось количество незаконных рубок

Объем незаконно заготовленной древесины снизился более чем на 70%



В Бурятии за девять месяцев этого года на 22% сократилось количество преступлений в сфере незаконного оборота леса и лесопродуктов. Об этом заявил сегодня заседании комиссии при правительстве Бурятии по профилактике и пресечению незаконной заготовки и оборота древесины вице-премьер Петр Мордовской.



«Более 95% преступлений в лесной отрасли – это незаконные рубки. Мы в начальной стадии нашей большой работы стоим, тем не менее, движение есть, пусть небольшими темпами, но есть» - отметил зампред правительства по вопросам безопасности.



В целом по республике наблюдается снижение количества случаев незаконной рубки, в то время, как количество контрольно-надзорных мероприятий с начала года выросло на 14%, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).



«Выявлено 3923 нарушения лесного законодательства, из них 817 случаев незаконной заготовки древесины. За аналогичный период прошлого года было выявлено на 15% случаев незаконной заготовки больше» - рассказал заместитель руководителя РАЛХ Виктор Томин.



Также сократился объем незаконно заготовленной древесины – он составил 18,2 тысячи кубометров, что на 70,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ущерб, причиненный лесному фонду, сократился на 65,4%. За незаконную рубку специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства привлекли к административной ответственности 138 нарушителей и наложили штрафы на сумму 415 тысяч рублей.







В частности, вице-премьер предложила связать в единой государственной информационной системе все цепочки движения древесины посредством электронных сопроводительных документов: от заготовки ее на делянке до поступления на перерабатывающие предприятия и на экспорт с обязательной видеофиксацией движения транспортных средств и грузопотоков. И если на любом последующем шаге система не имеет подтверждения легальности происхождения древесины, то сделка будет блокироваться, и реализация сырья станет невозможной. Кроме того, эта же система должна обеспечить ведение электронного государственного лесного реестра на федеральном уровне по единым для всей страны правилам.



Также предлагается фиксировать в системе весь лес, заготовленный в рамках санитарных рубок. Помимо того, что должны быть подтверждены разрешенный объем и место заготовки древесины, она еще обязательно должна реализовываться только через биржу. Полученный доход планируется направлять в региональные лесные ведомства, в том числе - на лесовосстановление и охрану лесов.



Как считает Виктория Абрамченко, также должен быть введен федеральный государственный лесной надзор за соблюдением требований лесного законодательства и контролем движения древесины, как полномочие соответствующего федерального органа. «В существующей управленческой вертикали федеральных органов исполнительной власти надзором должна заниматься служба, а не агентство. Целесообразно преобразовать Федеральное агентство лесного хозяйства в такую службу».



Фото: РАЛХ В Бурятии за девять месяцев этого года на 22% сократилось количество преступлений в сфере незаконного оборота леса и лесопродуктов. Об этом заявил сегодня заседании комиссии при правительстве Бурятии по профилактике и пресечению незаконной заготовки и оборота древесины вице-премьер Петр Мордовской.«Более 95% преступлений в лесной отрасли – это незаконные рубки. Мы в начальной стадии нашей большой работы стоим, тем не менее, движение есть, пусть небольшими темпами, но есть» - отметил зампред правительства по вопросам безопасности.В целом по республике наблюдается снижение количества случаев незаконной рубки, в то время, как количество контрольно-надзорных мероприятий с начала года выросло на 14%, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).«Выявлено 3923 нарушения лесного законодательства, из них 817 случаев незаконной заготовки древесины. За аналогичный период прошлого года было выявлено на 15% случаев незаконной заготовки больше» - рассказал заместитель руководителя РАЛХ Виктор Томин.Также сократился объем незаконно заготовленной древесины – он составил 18,2 тысячи кубометров, что на 70,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ущерб, причиненный лесному фонду, сократился на 65,4%. За незаконную рубку специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства привлекли к административной ответственности 138 нарушителей и наложили штрафы на сумму 415 тысяч рублей. Как сообщал «Номер один» , в России утвержден план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса. Об этом рассказала сенаторам в рамках «Правительственного часа» на заседании Совета Федерации 21 октября вице-премьер Виктория Абрамченко. Участие в обсуждении принял и руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.В частности, вице-премьер предложила связать в единой государственной информационной системе все цепочки движения древесины посредством электронных сопроводительных документов: от заготовки ее на делянке до поступления на перерабатывающие предприятия и на экспорт с обязательной видеофиксацией движения транспортных средств и грузопотоков. И если на любом последующем шаге система не имеет подтверждения легальности происхождения древесины, то сделка будет блокироваться, и реализация сырья станет невозможной. Кроме того, эта же система должна обеспечить ведение электронного государственного лесного реестра на федеральном уровне по единым для всей страны правилам.Также предлагается фиксировать в системе весь лес, заготовленный в рамках санитарных рубок. Помимо того, что должны быть подтверждены разрешенный объем и место заготовки древесины, она еще обязательно должна реализовываться только через биржу. Полученный доход планируется направлять в региональные лесные ведомства, в том числе - на лесовосстановление и охрану лесов.Как считает Виктория Абрамченко, также должен быть введен федеральный государственный лесной надзор за соблюдением требований лесного законодательства и контролем движения древесины, как полномочие соответствующего федерального органа. «В существующей управленческой вертикали федеральных органов исполнительной власти надзором должна заниматься служба, а не агентство. Целесообразно преобразовать Федеральное агентство лесного хозяйства в такую службу».Фото: РАЛХ