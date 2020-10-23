В Бурятии освоили производство рециркуляторов

Правда, использовать их можно не везде





Полпреду президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, который сегодня прибыл в Бурятию, презентовали продукцию компаний республики, которая направлена на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, всего за полгода промышленные и текстильные предприятия региона организовали производство многоразовых и одноразовых медицинских масок, многоразовых защитных костюмов, халатов, комбинезонов, рециркуляторов, а также ремонт аппаратов ИВЛ.





- Сейчас в республике этот процесс организован, - отметил глава Бурятии. - На Улан-удэнском приборостроительном объединении производятся рециркуляторы. Производственная мощность составляет тысяча штук в месяц, в перспективе планируется увеличение до двух тысяч в месяц, мощности для этого имеются, - отметил Алексей Цыденов.





- Также приборостроительный завод уже с весны организовал у себя на производстве ремонт аппаратов ИВЛ. На сегодняшний день отремонтировано 18 аппаратов ИВЛ для БСМП, Центра медицины катастроф и районных больниц, все работы проводятся на безвозмездной основе. Предприятием подготовлен и направлен пакет документов на получение лицензии для организации сервисных ремонтов аппаратов ИВЛ. Также в Бурятии ООО «Рапид Био» разработали и зарегистрировали тест на антитела к коронавирусу. Данная разработка относится к серологическим тестам и ее преимуществом является выдача результата тестирования за 10-15 минут. 17 июня получено регистрационное удостоверение. Производительность в день составляет до 7000 штук, планируется увеличение мощности до 50 тысяч в день. Цена теста составляет 600 рублей, - добавил Сергей Желтиков.





По словам Юрия Трутнева, Бурятии необходимо создать резерв индивидуальных средств защиты. «Необходимо, чтобы в республике подобными костюмами были обеспечены все медики, даже кто не работает с больными COVID-19», - отметил Юрий Трутнев.Как сообщил министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков, до конца октября планируется получение декларации соответствия, которая позволит применение рециркуляторов на всех предприятиях, за исключением медицинских и образовательных учреждений, а также объектов с повышенной категорией пожарной опасности.Кроме этого, в Улан-Удэ по просьбе врачей организовано производство одноразовых медицинских наконечников для пипеточных дозаторов.- У них не хватало такого расходного материала. Сейчас, в авральном режиме работы, дезинфицировать многоразовые наконечники времени нет. Поэтому мы наладили производство медицинских наконечников для дозаторов, предназначенных для забора анализов. Такого производства в России больше нигде нет, - сообщил Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии