В Бурятии некому строить

Агентство занятости бьет тревогу: республике требуются сотни специалистов для строительной сферы



Учитывая, сколько федеральных денег нужно освоить Бурятии в ближайшие годы на строительство соцобъектов, такой дефицит может поставить подножку правительственным планам по модернизации социальной инфраструктуры.



В Бурятии рынку труда сегодня нужно около 700 каменщиков, более 400 арматурщиков, более 300 бетонщиков, а также требуются маляры, машинисты бульдозера, машинисты экскаватора, кровельщики, плиточники, электрики, сообщило Республиканское агентство занятости населения. Заработная плата по этим вакансиям варьируется от 20 до 100 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе агентства.



Интенсивное развитие строительства жилищных комплексов, образовательных учреждений, промышленных предприятий привело к возрастающей потребности в специалистах строительных профессий. Особенный спрос испытывает жилищное строительство благодаря рекордному падению ставок на ипотеку.



Преимущество специалистов строительной сферы состоит, прежде всего, в высокой оплате труда, перспективе роста в профессии. Став высококвалифицированным специалистом, человек сможет обеспечить себя стабильной работой на долгие годы. Карьерная лестница, начинающаяся с рядовых специальностей, может привести работника к должностям мастера, бригадира, прораба или руководителя. При желании любой специалист может организовать собственное дело или открыть свое предприятие, отмечают в агентстве.



Напомним, в Бурятии в ближайшие четыре года запланированы строительство и капитальный ремонт 115 учреждений культуры и 51 спортивного сооружения. Они вошли в Национальную программу развития Дальнего Востока, утвержденную по поручению президента России.



В рамках программы регионы ДФО получат финансирование на социально-экономическое развитие, помимо других действующих проектов и программ. В Бурятии будут построены и реконструированы 53 организации здравоохранения, из них 17 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, расположенных в приспособленных помещениях. Завершится строительство вертолетной (посадочной) площадки в Улан-Удэ. В 34 медицинских организациях пройдет капитальный ремонт.



В программу вошло строительство 14 дошкольных образовательных организаций и капитальный ремонт девяти школ, капитальный ремонт десяти профессиональных образовательных организаций. Для студентов Бурятского государственного университета построят новое общежитие.



До 2024 года включительно за счет средств федерального бюджета и бюджета Бурятии будет поддержано создание объектов инфраструктуры территории опережающего развития «Бурятия». Запланировано приведение в состояние, соответствующее нормативным требованиям, улично-дорожной сети в городах Кяхта и Гусиноозерск, 735 километров улично-дорожной сети в Улан-Удэ, 1,8 тыс. километров региональных дорог. А также обеспечение мобильной телефонной связью 100% автомобильных дорог общего пользования. Будет построено (реконструировано) восемь автодорожных путепроводов в местах пересечения автомобильных дорог с железнодорожными путями.



В программу вошла реконструкция объектов двух аэропортовых комплексов: в Нижнеангарске и Таксимо, восстановление 13 посадочных площадок. В нормативное состояние приведут 300 километров автомобильных дорог местного значения, включая реконструкцию участка автотрассы Улан-Удэ – Романовка - Чита.



В Улан-Удэ пока складывается сложная ситуация в сфере строительства жилья. До 2024 года в столице Бурятии необходимо обеспечить доведение показателя по вводу жилья до 1,2 млн квадратных метров. Однако темпы ввода снижаются. В 2019 году из запланированных 177,7 тыс. квадратных метров фактически ввод жилья выполнен на 109,8 тыс. квадратных метров, что составляет 61%. В текущем году ввод жилья за январь-август составил 64,8 тыс. квадратных метров из нынешних запланированных 197,9 тыс. квадратных метров. Проблемы отставания придется решать также строителям.



Служба информации «Номер один».