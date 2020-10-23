Трутнев поручил ускорить лицензирование производства медицинского кислорода в Бурятии

Полпреду президента в ДФО доложили о реализуемых в республике мероприятиях по борьбе с коронавирусом



Бурятия попросила содействия полпреда президента России в ДФО в ускорении процедуры лицензирования фармацевтического производства и регистрации медицинского кислорода в республике и ускорения поставок необходимых лекарственных препаратов. Юрий Трутнев поручил минздраву России ускорить эту процедуру, сообщили в пресс-службе правительства республики.







«Улан-Удэстальмост» имеет все возможности производить кислород для аппаратов искусственной вентиляции легких. Дело осталось за малым: организовать лабораторию, в которой будут проводиться исследования кислорода на соответствие всем нормам, и получить специальный, медицинский сертификат. Если мы сможем решить эти проблемы, Бурятия больше не будет закупать медицинский кислород в Красноярске, а производить собственный», - сказал зампред правительства.



Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Бурятию провел совещание по вопросам социально-экономического развития республики. В частности, были рассмотрены вопросы оказания медицинской помощи населению в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, уточнили в пресс-службе.



«На сегодняшний день в республике зарегистрировано 9,7 тысячи случаев заражения COVID-19, темп прироста заболеваемости за последние сутки – 2%. Хочу услышать, как организована работа по сдерживанию распространения коронавируса, лечению заболевших, и, прежде всего, чем необходимо помочь республике для того, чтобы меньше людей заболевало, а заболевшие быстрее выздоравливали», - сказал Юрий Трутнев.



В частности, полпред попросил проинформировать о том, как организовано тестирование на COVID-19, справляются ли лаборатории. Помимо этого, он отметил недостаточность мощностей по проведению обследований КТ. Юрий Трутнев поручил держать на контроле этот вопрос и не затягивать с выявлением заболевших и диагностикой.



В настоящее время в республике функционирует 2187 коек для лечения больных с COVID-19. Развертывание дополнительных коек происходило в сжатые сроки. Так, по состоянию на 1 сентября было развернуто 833 койки, на 1 октября – 925 коек. В ближайшие две-три недели запланировано поэтапное развертывание дополнительного коечного фонда объемом 500 коек. Для оснащения перепрофилированных коек кислородом из республиканского бюджета направлено 18,4 миллиона рублей.



В республике организована работа семи ПЦР-лабораторий. На приобретение оборудования для лабораторий из средств минвостокразвития РФ по президентской дальневосточной субсидии направлено 13,5 миллиона рублей. За весь период проведено более 437 тысяч исследований.



Всего на лекарственное обеспечение больных COVID-19 из средств республиканского бюджета направлено 59,2 миллиона рублей. В том числе для лечения пациентов в амбулаторных условиях и на формирование запаса лекарственных препаратов для стационаров. На медикаментозную профилактику COVID-19 у медицинских работников и лекарственное обеспечение взрослых пациентов с пневмонией в амбулаторных условиях направлено 11 миллионов рублей. С целью создания неснижаемого запаса лекарственных препаратов для «ковидных» стационаров принято решение о финансировании из средств республиканского бюджета.



Из средств республиканского бюджета на укрепление материальной базы медицинских организаций выделено 393,7 миллиона рублей. На эти средства проведен капитальный ремонт объектов здравоохранения, компьютерного томографа, приобретено оборудование (в том числе для ПЦР-лабораторий), средства индивидуальной защиты, тесты на новую коронавирусную инфекцию.



Фото: egov-buryatia.ru

Бурятия попросила содействия полпреда президента России в ДФО в ускорении процедуры лицензирования фармацевтического производства и регистрации медицинского кислорода в республике и ускорения поставок необходимых лекарственных препаратов. Юрий Трутнев поручил минздраву России ускорить эту процедуру, сообщили в пресс-службе правительства республики. Как информировал «Номер один» , в Бурятии оперативный штаб согласовал выделение 15 миллионов рублей на приобретение 100 концентраторов кислорода для оснащения стационаров, принимающих больных с коронавирусной инфекцией . А глава Бурятии Алексей Цыденов поручил зампреду по развитию инфраструктуры Евгению Луковникову проработать вопрос организации производства медицинского кислорода с компаниями Бурятии. По словам Евгения Луковникова, такая возможность существует.«Улан-Удэстальмост» имеет все возможности производить кислород для аппаратов искусственной вентиляции легких. Дело осталось за малым: организовать лабораторию, в которой будут проводиться исследования кислорода на соответствие всем нормам, и получить специальный, медицинский сертификат. Если мы сможем решить эти проблемы, Бурятия больше не будет закупать медицинский кислород в Красноярске, а производить собственный», - сказал зампред правительства.Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Бурятию провел совещание по вопросам социально-экономического развития республики. В частности, были рассмотрены вопросы оказания медицинской помощи населению в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, уточнили в пресс-службе.«На сегодняшний день в республике зарегистрировано 9,7 тысячи случаев заражения COVID-19, темп прироста заболеваемости за последние сутки – 2%. Хочу услышать, как организована работа по сдерживанию распространения коронавируса, лечению заболевших, и, прежде всего, чем необходимо помочь республике для того, чтобы меньше людей заболевало, а заболевшие быстрее выздоравливали», - сказал Юрий Трутнев.В частности, полпред попросил проинформировать о том, как организовано тестирование на COVID-19, справляются ли лаборатории. Помимо этого, он отметил недостаточность мощностей по проведению обследований КТ. Юрий Трутнев поручил держать на контроле этот вопрос и не затягивать с выявлением заболевших и диагностикой.В настоящее время в республике функционирует 2187 коек для лечения больных с COVID-19. Развертывание дополнительных коек происходило в сжатые сроки. Так, по состоянию на 1 сентября было развернуто 833 койки, на 1 октября – 925 коек. В ближайшие две-три недели запланировано поэтапное развертывание дополнительного коечного фонда объемом 500 коек. Для оснащения перепрофилированных коек кислородом из республиканского бюджета направлено 18,4 миллиона рублей.В республике организована работа семи ПЦР-лабораторий. На приобретение оборудования для лабораторий из средств минвостокразвития РФ по президентской дальневосточной субсидии направлено 13,5 миллиона рублей. За весь период проведено более 437 тысяч исследований.Всего на лекарственное обеспечение больных COVID-19 из средств республиканского бюджета направлено 59,2 миллиона рублей. В том числе для лечения пациентов в амбулаторных условиях и на формирование запаса лекарственных препаратов для стационаров. На медикаментозную профилактику COVID-19 у медицинских работников и лекарственное обеспечение взрослых пациентов с пневмонией в амбулаторных условиях направлено 11 миллионов рублей. С целью создания неснижаемого запаса лекарственных препаратов для «ковидных» стационаров принято решение о финансировании из средств республиканского бюджета.Из средств республиканского бюджета на укрепление материальной базы медицинских организаций выделено 393,7 миллиона рублей. На эти средства проведен капитальный ремонт объектов здравоохранения, компьютерного томографа, приобретено оборудование (в том числе для ПЦР-лабораторий), средства индивидуальной защиты, тесты на новую коронавирусную инфекцию.Фото: egov-buryatia.ru