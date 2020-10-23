Школа №57 в Улан-Удэ получит большой физкультурно-оздоровительный комплекс

В него войдут футбольное поле и хоккейная коробка





В Улан-Удэ продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа школе № 57 в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Строительная готовность объекта составляет 88 %, сообщает Комитет по строительству администрации Улан-Удэ.

Работу выполняет подрядная организация ООО «Байкальская индустриальная компания». Готово футбольное поле, проложены беговые дорожки по периметру поля, есть яма для прыжков в длину, спортивная площадка с резиновым покрытием.– В комплексе появилась площадка для уличных тренажеров, универсальная спортплощадка с ограждением и хоккейная коробка. Специалисты установили и покрасили ограждения. На сегодня ведутся работы по укладке резинового покрытия беговых дорожек. В скором времени появится трибуна на 100 мест, – сообщили в комитете.В этом году в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» будут сданы физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в школах № 22, № 18 и №57, стадион на территории СОК «Зорька», расположенного на Верхней Березовке. Уже готово мини-футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками в поселке Тулунжа. Всего на строительство данных объектов выделено более 127 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ