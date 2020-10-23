С 2021 года в Бурятии изменятся реквизиты для уплаты налогов

Ошибки в их указании могут привести к дополнительным хлопотам



С 2021 года изменяются реквизиты для уплаты налогов, сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2021 положений Федерального закона от 27.12.2019 №479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» изменяются реквизиты получателя денежных средств при уплате налогов, страховых взносов, cборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ, администрируемых налоговыми органами. Это касается номера казначейского счета, единого казначейского счета, наименование банка получателя и БИК.



Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Бурятии, подлежат зачислению на следующие реквизиты:



Банк получателя: Отделение - НБ Республика Бурятия//УФК по

Республике Бурятия, г. Улан-Удэ

БИК территориального органа Федерального казначейства: 018142016

Единый казначейский счет: 40102810545370000068

Казначейский счет: 3100643000000010000



Как отметили в налоговой службе, неправильное указание реквизитов является часто встречающейся ошибкой со стороны налогоплательщиков и влечет за собой дополнительные хлопоты как для предпринимателей, так и для налоговых органов.



Также в УФНС по РБ рассказали, как узнать размер госпошлины для подачи искового заявления в суд.



В наше время граждане нередко решают какие-то спорные вопросы путем обращения в суд. При этом возникает необходимость уплатить государственную пошлины для предъявления искового заявления в суд в соответствии с ч. 5 ст. 13 Закона № 59-ФЗ. Чтобы узнать размер госпошлины граждане порой обращаются в налоговые органы.



Размер, порядок и сроки уплаты государственной пошлины при предъявлении искового заявления в суд определены в главе 25.3 Налогового кодекса РФ. Эта информация является открытой, размещена во многих общедоступных источниках в сети Интернет и легко находится по поисковому запросу «размер госпошлины».



Кроме того, на сайтах Октябрьского районного (



Фото: «Номер один» В связи с вступлением в силу с 1 января 2021 положений Федерального закона от 27.12.2019 №479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» изменяются реквизиты получателя денежных средств при уплате налогов, страховых взносов, cборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ, администрируемых налоговыми органами. Это касается номера казначейского счета, единого казначейского счета, наименование банка получателя и БИК.Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Бурятии, подлежат зачислению на следующие реквизиты:Банк получателя: Отделение - НБ Республика Бурятия//УФК поРеспублике Бурятия, г. Улан-УдэБИК территориального органа Федерального казначейства: 018142016Единый казначейский счет: 40102810545370000068Казначейский счет: 3100643000000010000Как отметили в налоговой службе, неправильное указание реквизитов является часто встречающейся ошибкой со стороны налогоплательщиков и влечет за собой дополнительные хлопоты как для предпринимателей, так и для налоговых органов.Также в УФНС по РБ рассказали, как узнать размер госпошлины для подачи искового заявления в суд.В наше время граждане нередко решают какие-то спорные вопросы путем обращения в суд. При этом возникает необходимость уплатить государственную пошлины для предъявления искового заявления в суд в соответствии с ч. 5 ст. 13 Закона № 59-ФЗ. Чтобы узнать размер госпошлины граждане порой обращаются в налоговые органы.Размер, порядок и сроки уплаты государственной пошлины при предъявлении искового заявления в суд определены в главе 25.3 Налогового кодекса РФ. Эта информация является открытой, размещена во многих общедоступных источниках в сети Интернет и легко находится по поисковому запросу «размер госпошлины».Кроме того, на сайтах Октябрьского районного ( http://oktiabrsky.bur.sudrf.ru/ ), Железнодорожного районного ( http://zheleznodorozhniy.bur.sudrf.ru/ ) и Советского районного ( http://sovetsky.bur.sudrf.ru/ ) судов Улан-Удэ размещен онлайн-сервис «Калькулятор госпошлины», который позволяет рассчитать сумму госпошлины для каждого случая и сформировать платежный документ.Фото: «Номер один»