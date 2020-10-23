С 2021 года в Бурятии изменятся реквизиты для уплаты налогов

Ошибки в их указании могут привести к дополнительным хлопотам
С 2021 года изменяются реквизиты для уплаты налогов, сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2021 положений Федерального закона от 27.12.2019 №479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» изменяются реквизиты получателя денежных средств при уплате налогов, страховых взносов, cборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ, администрируемых налоговыми органами. Это касается номера казначейского счета, единого казначейского счета, наименование банка получателя и БИК.
Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Бурятии, подлежат зачислению на следующие реквизиты:
Банк получателя: Отделение - НБ Республика Бурятия//УФК по
Республике Бурятия, г. Улан-Удэ
БИК территориального органа Федерального казначейства: 018142016
Единый казначейский счет: 40102810545370000068
Казначейский счет: 3100643000000010000
Как отметили в налоговой службе, неправильное указание реквизитов является часто встречающейся ошибкой со стороны налогоплательщиков и влечет за собой дополнительные хлопоты как для предпринимателей, так и для налоговых органов.
Также в УФНС по РБ рассказали, как узнать размер госпошлины для подачи искового заявления в суд.
В наше время граждане нередко решают какие-то спорные вопросы путем обращения в суд. При этом возникает необходимость уплатить государственную пошлины для предъявления искового заявления в суд в соответствии с ч. 5 ст. 13 Закона № 59-ФЗ. Чтобы узнать размер госпошлины граждане порой обращаются в налоговые органы.
Размер, порядок и сроки уплаты государственной пошлины при предъявлении искового заявления в суд определены в главе 25.3 Налогового кодекса РФ. Эта информация является открытой, размещена во многих общедоступных источниках в сети Интернет и легко находится по поисковому запросу «размер госпошлины».
Кроме того, на сайтах Октябрьского районного (http://oktiabrsky.bur.sudrf.ru/), Железнодорожного районного (http://zheleznodorozhniy.bur.sudrf.ru/) и Советского районного (http://sovetsky.bur.sudrf.ru/) судов Улан-Удэ размещен онлайн-сервис «Калькулятор госпошлины», который позволяет рассчитать сумму госпошлины для каждого случая и сформировать платежный документ.
Фото: «Номер один»
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