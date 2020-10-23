Полицейские Бурятии испугались шпионажа

Республиканское МВД потратило миллион на борьбу с любителями секретов





Более миллиона рублей денег налогоплательщиков потратило МВД по Республике Бурятия на покупку большого числа устройств против шпионских посягательств на свои полицейские системы. Финансирование идет в рамках федерального гособоронзаказа. Бурятскому МВД есть что скрывать.

Речь идет о приобретении партии генераторов шума по цепям электропитания, заземления и побочного электромагнитного излучения. Последнее возникает в электрических цепях при работе технических средств обработки информации и также может стать источником «снятия» информации технически подкованными шпионами или хакерами.Выбрана модель генератора «ЛГШ-503». Закуплено 30 штук. У него режим работы круглосуточный при температуре от плюс 1 до плюс 40 градусов. Прибор как раз защищает от «утечки» сведений из сетей за счет побочных электромагнитных излучений и наводок путем формирования маскирующих шумоподобных помех. Рабочий диапазон частот - 0,01-1800 МГц. Установлены требования по плотности напряжения шумового сигнала, энтропийному коэффициенту качества шума, регулировке уровня выходного шумового сигнала и т. д.Уже заключен контракт с ООО «БАЛТ-ИНФОРМ ТРЕЙД» (г. Санкт-Петербург), которое было единственным участником аукциона на поставку. Начальную максимальную цену контракта установили на уровне 1 020 000 рублей. Фирма «скинула» 5100 рублей и получила контракт.В эту сумму входит не только стоимость электронного антишпионского оборудования, но и расходы на доставку, разгрузку-погрузку, размещение в местах хранения МВД, налоги и иные расходы, связанные с исполнением контракта.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»