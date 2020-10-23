В Бурятии «черные» лесорубы стали использовать телеги

Лесные браконьеры нашли остроумный ответ на применение против них дронов и фотоловушек



В Бурятии незаконные рубки ведутся мелкими партиями, а ворованный лес перевозится на маленьких одноосных телегах. О новой технологии ухода от ответственности «черных» лесорубов рассказал сегодня Виктор Томин, заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства.



«В случае преследования нарушителей, телеги отцепляются по ходу движения автомашины, что позволяет нарушителям скрыться. Однако эти телеги спокойно стоят в подворьях», - пояснил он хитрость лесных браконьеров.



Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской поручил руководству республиканской ГИБДД провести работу по этой технике. «Они же не по воздуху летают, они могут представлять угрозу для участников дорожного движения» - подчеркнул вице-премьер.



Представители ГИБДД, присутствовавшие на заседании комиссии при правительстве Бурятии по профилактике и пресечению незаконной заготовки и оборота древесины, подтвердили, что такие факты выявляются и отрабатываются.



При этом «черных» лесорубов ждут и более неприятные новшества. Собственники промышленных пилорам скоро будут регистрировать их как при коммерческом, так и при частном использовании. Такое предложение вынесено обсуждалось комиссией при правительстве Бурятии по профилактике и пресечению незаконной заготовки и оборота древесины.



Предложение по установлению обязательной регистрации пилорам внесено



«С высоты птичьего полета мы обнаружили несколько земельных участков, не зарегистрированных для приема и отгрузки древесины, на которых, тем не менее, велась переработка древесины. Однако объемы отходов лесопиления не соответствуют объемам древесины, которая дается гражданину для собственных нужд», - рассказал консультант отдела федерального государственного лесного надзора Республиканского агентства лесного хозяйства Виктор Казанцев.



Фото: РАЛХ В Бурятии незаконные рубки ведутся мелкими партиями, а ворованный лес перевозится на маленьких одноосных телегах. О новой технологии ухода от ответственности «черных» лесорубов рассказал сегодня Виктор Томин, заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства.«В случае преследования нарушителей, телеги отцепляются по ходу движения автомашины, что позволяет нарушителям скрыться. Однако эти телеги спокойно стоят в подворьях», - пояснил он хитрость лесных браконьеров.Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской поручил руководству республиканской ГИБДД провести работу по этой технике. «Они же не по воздуху летают, они могут представлять угрозу для участников дорожного движения» - подчеркнул вице-премьер.Представители ГИБДД, присутствовавшие на заседании комиссии при правительстве Бурятии по профилактике и пресечению незаконной заготовки и оборота древесины, подтвердили, что такие факты выявляются и отрабатываются.При этом «черных» лесорубов ждут и более неприятные новшества. Собственники промышленных пилорам скоро будут регистрировать их как при коммерческом, так и при частном использовании. Такое предложение вынесено обсуждалось комиссией при правительстве Бурятии по профилактике и пресечению незаконной заготовки и оборота древесины.Предложение по установлению обязательной регистрации пилорам внесено по результатам облета с помощью беспилотника сел Илька и Шэнэ-Буса Заиграевского района, сообщили в РАЛХ.«С высоты птичьего полета мы обнаружили несколько земельных участков, не зарегистрированных для приема и отгрузки древесины, на которых, тем не менее, велась переработка древесины. Однако объемы отходов лесопиления не соответствуют объемам древесины, которая дается гражданину для собственных нужд», - рассказал консультант отдела федерального государственного лесного надзора Республиканского агентства лесного хозяйства Виктор Казанцев.Фото: РАЛХ