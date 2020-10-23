В Бурятии развертывают новые койки для лечения COVID-19

Полпред президента России в ДФО обещает помочь с томографами, лекарствами, лабораторными исследованиями



В Бурятии продолжается работа по созданию дополнительного коечного фонда для больных COVID-19, заявил сегодня глава республики Алексей Цыденов. Вместе с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым он отвечал на вопросы журналистов по организации медицинской помощи в условиях распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В настоящий момент проводятся работы по перепрофилированию «Улан-Удэ парк отеля» (бывший «Гэсэр») под стационар для долечивания пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, будет создано 168 новых коек, из которых 14 будут оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. Сейчас в республике действуют 2187 коек для лечения больных с COVID-19. В ближайшие две-три недели запланировано поэтапное развертывание дополнительного фонда объемом 500 коек.



Юрий Трутнев обозначил основные актуальные вопросы здравоохранения Бурятии.



«Сегодня в республике пять компьютерных томографов. Это очень мало. Мы подготовим доклад на заседание федерального оперштаба – надо республике помогать. Есть дефицит по некоторым лекарственным препаратам, и есть проблемы со сроками проведения лабораторных исследований. По всем этим вопросам мы будем давать поручения минздраву, стараться как можно быстрее изменить ситуацию в лучшую сторону. Министерство здравоохранения задачу понимает, поэтому будем вместе работать над ней», - отметил Юрий Трутнев.



Фото: egov-buryatia.ru



