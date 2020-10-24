В Бурятии за день прирост по COVID-19 составил 215 заболевших

Трое больных умерло в стационаре

По информации Управления Роспотребнадзора по РБ на утро 24 октября зарегистрировано 10037 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19.За день количество заболевших увеличилось на 215 человек.Умерло трое больных в возрасте 72, 86, 86 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 122 человека.Из 215 новых случаев заболевания 191 зарегистрированы в Улан-Удэ. Всего по городу 6 515 инфицированных (65% от общего числа).Из числа новых случаев COVID-19: 109 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей - торговых центров, магазинов и кафе, проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.Сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц. Круг контактных лиц составляет 4800 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 141 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.На сегодня в инфекционных стационарах Бурятии с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1812 пациентов, из них 30 детей. Состояние детей удовлетворительное.

Фото https://pixabay.com