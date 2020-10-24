Юрий Трутнев: Бурятия может развиваться быстрее

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики рассматривает ряд перспективных проектов на территории республики общим объемом 88 миллиардов рублей
В рамках рабочей поездки на Дальний Восток Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел в Улан-Удэ ряд совещаний по вопросам социально-экономического развития Республики Бурятия и исполнении поручений Правительства РФ по интеграции региона в Дальневосточный федеральный округ.
Как напомнил Юрий Трутнев, Республика Бурятия вошла в состав Дальневосточного федерального округа 3 ноября 2018 года в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.
На территории региона действуют две территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) – созданная в июне прошлого года ТОР «Бурятия» и ТОР «Селенгинск», созданная в 2017 году и преобразованная в ТОР с дальневосточными условиями, сообщает Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Ведется работа в социальной сфере. В рамках «Единой субсидии», предоставляемой по линии Минвостокразвития России, республике выделено 6,7 миллиардов рублей на социальное развитие. По программе «Дальневосточная ипотека» с декабря 2019 года выдано 1320 кредитов. 2,5 тысячи человек в республике уже получили землю по программе «Дальневосточный гектар».
В регионе сохраняется положительный демографический прирост +1 458 человек (как естественный +1 365, так и миграционный +480). В рейтинге регионов по доходу населения в 2019 году республика Бурятия поднялась на 10 позиций по сравнению с 2018 годом, заняв 67 место в России (в 2018 г - 77 место). «Это хорошо, но очевидно, что недостаточно. Есть еще куда подниматься», – считает Юрий Трутнев.
В 2020 году темп роста реальной заработной платы за январь-июнь составил 4,2%, что выше среднего показателя по Дальнему Востоку и Российской Федерации (по ДФО – 2,5%, по РФ – 2,9%). Положительная динамика сложилась и в некоторых других отраслях. Так, в 2019 году объем валового регионального продукта увеличился на 1,7%. Индекс промышленного производства вырос на 2,5% на фоне общероссийского спада в 4,5%. Объем инвестиций в основной капитал - на 40,2%, что выше среднероссийский показателей. Вместе с тем на конец июля 2020 г уровень регистрируемой безработицы составил 6,7% (по ДФО – 4,2%, по РФ – 4,4%).
По словам главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, «несмотря на введение ограничительных мер, основные показатели социально-экономического развития Республики Бурятия характеризуются положительной динамикой, либо с незначительным отставанием по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». Так, в январе – августе 2020 года на территории республики введено более 116 тысяч квадратных метров жилья. Площадь введенного жилья выше прошлогоднего периода на 2,1% (34 место в России и 4 в ДФО).
С мая наблюдается активизация потребительского рынка. Анализ товарооборота показывает, что по среднедневной выручке предприятия торговли вышли на уровень до введения ограничительных мер. В целом оборот розничной торговли за восемь месяцев сложился в объеме 127,7 млрд рублей и достиг уровня темпов роста прошлого года (99,3%).
Медленнее восстанавливается сфера услуг и общественного питания, которые значительнее всех отраслей экономики пострадали из-за карантинных мер. По итогам восьми месяцев текущего года снижение составило 14,5% и 12% соответственно.
Сильнее других пострадала туристическая отрасль. По данным региона, турпоток в республике снизился на 62%, объем платных услуг сократился практически на 40%. Понимая важность данной отрасли, одновременно с федеральными мерами поддержки были оказаны и региональные меры. Их получили 114 заявителей на сумму свыше 49 млн рублей, что позволило сохранить 96% работавших до кризиса квалифицированных работников. При этом, несмотря на ограничительные меры, в текущем году удалось запустить новые проекты в сфере туризма. В частности, Бурятия впервые приняла чартерные 10 чартерных рейсов с туристами из центральных регионов России.
Совместно с деловыми сообществами в Республике Бурятия принят ряд неотложных антикризисных мер, в который дополнительно к общероссийским включен 41 вид деятельности. В частности, в дополнение к федеральным нормам налогового законодательства также были установлены отсрочки и снижены налоговые ставки по региональным и местным налогам.
Как проинформировал Алексей Цыденов, продолжается работа по улучшению инвестиционного климата. Республика Бурятия по итогам прошлого года поднялась на 17 позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и заняла 32 место. В прошлом году в экономику республики было привлечено более 71 млрд рублей (2 место по темпам роста по России и по ДФО). По приросту объема инвестиций на душу населения за прошлый год Бурятия в 1,3 раза опередила средние показатели по РФ и ДФО. Значительно сократилось отставание по объемам инвестиций на душу населения. Сократился разрыв с общероссийским показателем с 2,5 раз до 1,8 раза, по ДФО - с 3,6 раз до 2,7 раза. По итогам первого полугодия 2020 года инвестиции в основной капитал достигли 18,8 млрд рублей или 98,5% к 2019 году. Поддержку инвестиционной активности оказал рост на 10,5% капитальных расходов крупных и средних предприятий, объем которых достиг 15,2 млрд рублей.
Фонд развития Дальнего Востока и Арктики рассматривает ряд перспективных проектов на территории Республики Бурятия общим объемом 88 млрд рублей с инвестициями фонда до 16 млрд рублей. В частности, фонд изучает возможность участия в строительстве ГОКа на базе цинкового месторождения Озерное, модернизации Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, строительстве крупного международного туристско-рекреационного комплекса на Байкале, развитии промышленного парка, организации серийного производства многоцелевого самолета ТВС-2ДТС.
На прошлой неделе президиум правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока одобрил участие Фонда в создании в Бурятии круглогодичного тепличного комплекса «Гусиноозерский». ФРДВ инвестирует в этот проект до 2 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию первой очереди в 2021 году.
«Тепличные комплексы на Дальнем Востоке – это приоритет. Мы бы хотели иметь у себя не завозные овощи, а производить их сами. Когда Председатель Правительства посещал Дальний Восток, обратил на Чукотке на это особое внимание и дал поручение Правительству Российской Федерации помогать в стройке теплиц на дальневосточных территориях. Этот объект поможет закрыть потребность региона в свежих овощах», – заметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Рассматривался вопрос бюджетной сбалансированности региона. «Бюджеты всех субъектов нагружены дополнительными затратами, связанными с коронавирусом, а также существуют выпадающие доходы, связанные с изменением образа жизни людей, с изменившимся состоянием рынка. Здесь ситуация, на мой взгляд, не такая плохая. Выпадающие доходы у бюджета республики есть. Но сильного дисбаланса пока нет», - считает вице-премьер.
Обсуждалось оказание медицинской помощи населению в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В Бурятии зарегистрировано 9,7 тыс. подтвержденных случаев заражения. Темп роста заболеваемости за последние сутки составил 2%. «Нужно понять, как эффективно организовать работу по пресечению распространения заболевания, как выстроить лечение заболевших, а главное, чем необходимо помочь Республике для того, чтобы меньше людей заболевало, а заболевшие быстро выздоравливали», – заметил он.
В настоящее время в республике функционирует 2187 коек для лечения больных с COVID-19. Развертывание дополнительных коек происходило в сжатые сроки. Так, по состоянию на 1 сентября было развернуто 833 койки, на 1 октября – 925 коек. В ближайшие две-три недели запланировано поэтапное развертывание дополнительного коечного фонда объемом 500 коек. Для оснащения перепрофилированных коек кислородом из республиканского бюджета направлено 18,4 млн рублей.
В республике организована работа семи ПЦР-лабораторий. На приобретение оборудования для лабораторий из средств Минвостокразвития РФ по президентской дальневосточной субсидии направлено 13,5 млн рублей. За весь период проведено более 437 тысяч исследований. Всего на лекарственное обеспечение пациентов, больных COVID-19, из средств республиканского бюджета направлено 59,2 млн рублей. На медикаментозную профилактику COVID-19 у медицинских работников и лекарственное обеспечение взрослых пациентов с пневмонией в амбулаторных условиях направлено 11 млн рублей. Из средств республиканского бюджета на укрепление материальной базы медицинских организаций выделено 393,7 млн рублей. На эти средства проведен капитальный ремонт объектов здравоохранения, компьютерного томографа, приобретено оборудование, в том числе для ПЦР-лабораторий, средства индивидуальной защиты, тесты на новую коронавирусную инфекцию.
Вице-премьер поручил Минздраву России совместно с Республикой Бурятия проработать вопрос по ускорению процедуры лицензирования фармацевтического производства и регистрации медицинского кислорода и ускорения поставок необходимых лекарственных препаратов. Минвостокразвития России совместно с Республикой Бурятия и аппаратом полпредства ДФО поручено проанализировать ситуацию по эффективности мер, принимаемых для недопущения коронавирусной инфекции, в том числе оценить достаточно лекарственных средств и оборудования и представить соответствующий доклад в Оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти. «Нужно как можно быстрее изменить ситуацию к лучшему, чтобы заболеваемость снизилась, чтобы больные получали качественное лечение», - подчеркнул Юрий Трутнев.
Фото https://egov-buryatia.ru/
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