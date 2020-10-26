В Бурятии COVID-19 наращивает наступление: семь смертей за сутки

Очередной антирекорд: в минувшие сутки выявлено 217 новых заболевших



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 10467. Это на 217 случаев больше, чем было в воскресенье. Из 17 случаев заболевания 193 зарегистрированы в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 6856 (65% от общего числа инфицированных), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



За сутки умерли 7 больных в возрасте 57, 63, 69, 69, 72, 72, 92 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции и сопутствующими заболеваниями.



Из 217 новых случаев коронавируса: 134 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 4845 человек.



Успешно завершили лечение и выписались из больниц 7326 человек, умерли 134 человека. Проходят лечение в стационарах республики 1865 больных. Из них - 34 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 1142 пациента.



В настоящее время в республике для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2328 коек, занято – 2094, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1865, свободно 234 койки. Занятость коечного фонда составляет 89,9%.



В обсерваторе находится 29 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4429 человек, с нарастающим итогом – от 457 173 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



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