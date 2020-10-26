В Бурятии депутаты Хурала передали больнице стиралки и мобильники

Средства на помощь стационару собирали все фракции парламента: ЕР, СР, КПРФ и ЛДПР



Депутаты Народного Хурала Бурятии передали в Улан-Удэ ковидным отделениям Республиканской клинической больницы им. Семашко стиральные машины-автоматы и сотовые телефоны, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



Главный врач учреждения Игорь Шпак отметил, что это существенная поддержка.



«Кажется, что особенного представляют собой для медицины стиральные машины? На самом деле они очень важны, ведь на смену сейчас выходят около 40 человек. Все костюмы индивидуальной защиты одномоментно нужно убрать, замочить, постирать, просушить. Техника и имевшиеся ресурсы просто уже не справляются с объемами. Сегодня у нас четыре структурных подразделения, которые направлены на работу с пациентами с диагнозом ковид-19.В данное время в наших отделениях находится 445 пациентов с коронавирусом, среди них есть и тяжелые больные. Работает весь персонал – врачи, медсестры, санитары - 380 сотрудников помогают в лечении, сопровождении и уходе за пациентами. Заходя в «красную зону», дежурный врач на время теряется, он не привязан к определенному стационарному телефону. В случаях, когда требуется взаимодействие для оперативности принимаемых решений, чтобы облегчить с ним связь, необходимы сотовые телефоны. Мы очень благодарны нашим депутатам, которые помогают в это сложное для всех время», - сказал он.



На инициативу собрать средства на приобретение стиральных машин и сотовых телефонов для Республиканской больницы отозвались многие депутаты, независимо от партийной принадлежности.



«Депутаты всех фракций - ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», группы «Народный депутат» - откликнулись на призыв. Только общее понимание угрозы поможет победить пандемию. Помощь может оказать каждый, и не только материальную. Очень важно прислушиваться к рекомендациям врачей: соблюдать социальную дистанцию, одевать маски, обрабатывать руки антисептиками, минимизировать контакты», - считает руководитель фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Лариса Крутиян.



Такого же мнения придерживается и руководитель фракции ЛДПР Сергей Дорош: «Депутатский корпус откликнулся на просьбу нашего минздрава оказать помощь учреждениям. Думаю, сегодня медицинским работникам важна любая помощь».



Фото: hural-buryatia.ru



