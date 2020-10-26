В Улан-Удэ «Читаэнергосбыт» терроризировал пенсионерку

С женщины взыскивали несуществующие долги





Верховный суд Бурятии встал на сторону пенсионерки в ее споре с «Читаэнергосбытом». Как сообщили в пресс-службе суда, энергетики необоснованно начисляли женщине задолженность за электроэнергию.

Так, по первому адресу ей начисляли задолженность с декабря 2017 года по июль 2018 года, несмотря на то, что дом был снесен еще в 2009 году.По второму адресу истица не проживала с ноября 2015 года, после того как вернула предоставленное ей по договору социального найма жилое помещение администрации Улан-Удэ. Задолженность на момент ее выселения составила 1760 рублей, однако ресурсная организация начислила ей задолженность за июнь 2014 – ноябрь 2015 года в размере 33470 рублей.«Несмотря на то, что истица по указанным в иске адресам уже не проживала и не могла пользоваться услугами электроснабжения, АО «Читаэнергосбыт» продолжало начислять ей несуществующую задолженность, неоднократно обращалось к мировым судьям для ее взыскания в порядке приказного производства. На основании судебных приказов в отношении должника возбуждались исполнительные производства. С пенсии женщины – ее единственного источника дохода – взыскивались и удерживались деньги в пользу «Читаэнергосбыта», - рассказали в суде.Пенсионерке приходилось тратить массу времени и нервов, чтобы снова и снова доказывать, что никакой задолженности у нее нет. В итоге выданные судебные приказы отменялись, исполнительные производства прекращались, а взысканные с нее деньги были возвращены. Решив, что такой нервотрепкой ей причинен моральный вред, женщина обратилась в суд с иском к энергетикам, оценив его в 150 тысяч рублей.Однако судья Октябрьского районного суда Улан-Удэ Антон Орлов решил, что оснований для удовлетворения иска нет.«Допустимых доказательств, с достоверностью подтверждающих факт незаконных действий ответчика, приведших к причинению истцу нравственных и физических страданий, вызвавших ухудшение состояния здоровья, иные негативные последствия, суду не представлено. Фактов нарушений прав истца, совершения в отношении нее ответчиком противоправных действий, судом не установлено, в связи с чем суд полагает необходимым в удовлетворении исковых требований отказать», - решил Антон Орлов.Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии, куда с жалобой обратилась пенсионерка, с этим не согласилась. Там пришли к выводу, что при отсутствии у женщины долгов обращения «Читаэнергосбыта» с заявлениями о выдаче судебных приказов были необоснованны и причинили ей моральный вред. Решение районного суда отменили, в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 3 тысяч рублей.Фото: «Номер один»